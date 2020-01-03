تنتظر مولود برج "القوس"من الجمعة 3 إلى الخميس 9 كانون الثاني حظوظ كبيرة

مهنياً: تستمر دورة الحظ تصاعديا في هذا الاسبوع المهم جدا فانت تمسك بكل الاوراق التي ستحسن وضعك فتحقق احلاما كثيرة البداية مع وجود القمر في برج الثور الذي يشكل مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من الجدي يومي السبت والاحد هو مؤشر لإشراق كبير تعيشه يعدك بالنجاح والتوفيق فتفرح لجديد يدخل حياتك ربما علاوة على الراتب او فرصة عمل بعد الدوام كما يتحدث القمر عن تغييرات مفاجئة في مكان اقامتك او تحضر لسفر بهدف العمل كل هذه الامور الغير متوقعة تأتي لصالحك بحيث يكون هذا الأسبوع مدخلاً الى تغيير في منهجك الدراسي وتحقيقاً لحلم بحصولك على منحة دراسية لكن بالرغم من الاجواء الايجابية الا انك سوف تعاني من وجود القمر في الجوزاء بين الاثنين والاربعاء بالاضافة الى انتقال المريخ الى برجك ما يعني الكثير من الظروف الصعبة والمعقدة والكثير من التوتر والعصبية والمشاكل والمنافسات والخصومات، والمخاوف الكثيرة والفوضى والعدائية والاوضاع المعقدة فلا تجازف بمصالحك وحاول ان تعالج الامور بهدوء تتابع الامور المزعجة مع الخسوف الحاصل يومي الخميس والجمعة بالاضافة الى القمر من السرطان الذي يحمل معه الكثير من الاشكالات او التصرفات الغير مفهومة ابتعد عن الجدال وعالج المشاكل بعيدا عن الاضواء فكر جيدا وكن متأنياً وحذراً.

عاطفياً: لا تزال الاجواء العاطفية داعمة لك فتطل هذا الأسبوع على حب كبير او على مرحلة من حياتك تشكل مفترق طريق مليء بالتطورات السعيدة التي تعيد الثقة الى عواطفك والى العلاقة أيضاً وقد تفتح أمامك أبواب المصالحة والتوافق وتظهر بوادر انفتاح وسهولة في الانسجام مع الشريك.للعازب تغامر في حياتك الشخصية وتلعب ورقة المجازفة للتحليق بعيدا عن محيطك او لايجاد الحب اثناء سفر.

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