تنتظر مولود برج "الجدي"من الجمعة 3 إلى الخميس 9 كانون الثاني مفاجآت

مهنياً: تطل على اسبوع من اجمل الاسابيع اسبوع يحمل اليك الكثير من المفاجآت الحلوة من اجمل الاسابيع تتلقى في بداية الاسبوع مفاجآت جيدة وعروضاً استثنائية وارتقاء شخصيا تحت تاثير المثلث الفلكي الترابي بين القمر يومي السبت والاحد من الثور والشمس والكواكب مجتمعة في برجك ما يعني الذي يبشر بآفاق جيدة ومناسبة على كافة الاصعدة دراسيا صحيا مهنيا شخصيا وحتى ماليا ما يجعلك تعيش فترة ممتازة لتسوية الأوضاع واتخاذ القرارات الصائبة والانطلاق بمعنويات قوية وثقة بالنفس.يتابع تيار الحظ لتستفيد اضعاف الحظوظ بين الاثنين والاربعاء مع انتقال القمر الى برج الجوزاء ويحمل اليك عرضا على طبق من فضة او مفاجآة غير متوقعة فتطل على فترة مباركة ما يعني اخبارا سارة تتعلق بالعمل او الدراسة واجواء رابحة ماليا وفترة ساحرة صحيا تحمل هدية او مفاجئة لك تتعلق بولادة طفل في العائلة او حمل بطفل جديد او ارباحا غير منتظرة. تتبدل الظروف مع انتقال القمر والخسوف الى السرطان يومي الخميس والجمعة الذي يحدث في البيت السابع في بيتك في حياتك العائلية ويتحدث عن تغيير جذري يحصل في حياتك الشخصية فتلتبس عليك الامور ما قد يولد تقلبات ومفاجآت وتغييراتتاخير تاجيل ومشاكل من كل الانواع لذلك من الضروري التروي وتجنب قلب المواقف في الدقيقة الاخيرة.

عاطفياً: ان كل الطوالع الفلكية تتحدث عن مشروع عاطفي واستقرار عائلي ان وجود الزهرة في برج الدلو يتحول الى رومنسية استثنائية ويعني عواطف جارفة وانفعالات ومشاعر صادقة وحب وغرام ومغامرات كما يولد مناخا جيدا وميلا الى الكمال في خياراتك العاطفية فتنعم بأفضل الاوقات مع الزوج والالاد والاهل والاحبة للعازب,تنشط الاجتماعيات والنشاطات الترفيهية هذا الاسبوع فاسحة في المجال للتفاؤل بانفراج وسلام وسعادة أو ربّما بحب وارتباط.

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