تنتظر مولود برج "الميزان"من الجمعة 3 إلى الخميس 9 كانون الثاني مناسبات سعيدة

مهنياً: حيوية وحماسة نشاط انجازات ومناسبات سعيدة في حياتك الشخصية وبعض الفرص الاستثنائية التي تصل اليك على طبق من فضة البداية مع يومي السبت والاحد تحت تاثير القمر من برج الثور الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الجدي يومي السبت والاحد الذي يتحالف معك لدعمك معنوياً صحياً وجسدياً كما يحمل اليك مفاجآت مهنية اكاديمية تسهيلات ولقاءات واتصالات مع الغرباء كما سفرا مفاجئاً او عرضاً مغرياً او اجتماعات غنية بحيث يسلّط الضوء على مجالات متعلّقة بالتنقلات والتواصل المباشر مع الاخرين والدراسات الاكاديمية والدراسات العليا والهجرة والطموح والتوسّع والثقافات الجديدة. بالاضافة الى انتقال القمر الى الجوزاء بين الاثنين والاربعاء ما يعني انعطاف جديد وتحقيق الاحلام ومشاريع كثيرة وسرعة في الحركة وقدرة على السيطرة على الامور وثقة بحظك الذي يرافق خطواتك فتسير الامور كما ترغب وتشتهي على كافة الاصعدة أنت قويٌّ وتستطيع تأدية دور مهم في حياتك الاجتماعية تتبدل الاجواء الفلكية وتدخل في عاصفة جارفة في عطلة الاسبوع وتحت تاثير خسوف القمر والمربع الفلكي بين القمر من السرطان والشمس من الجدي الذي يؤثر عليك بصورة مباشرة ان هذا الخسوف يحصل في بيت العمل بالنسبة اليك ما يعني ان تأثيراته قد تطال اعمالك وينعكس بشكل سلبي على حياتك المهنية ويرمز الى ضرورة تعديل بعض الامور المالية او اتخاذ قرارات جديدة قرارات حاسمة وربما انقلابية لكن حاول ان تبتعد عن المجازفة والمخاطرة .

عاطفياً: تتأهب الحظوظ لاستقبال علاقة عاطفية جديدة وقد يحمل لك كوكب الزهرة من برج الدلو الصديق وعدا جميلا او حبا او صداقة عذبة تفرح قلبك فلا توجد اسباب للخلافات او التحديات ان الجو العام ممتاز يحمل معه الاخبار السارة والمحبة المتبادلة والانسجام مع الاهل والاولاد والاصدقاء للعازب سوف تتمتع بدفء العواطف في هذا الاسبوع الممتاز للارتباط ولتأكيد النوايا وللزواج أو اعلان خطوبة

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