تنتظر مولود برج "العقرب"من الجمعة 3 إلى الخميس 9 كانون الثاني معانات كثيرة

مهنياً: الخبر الاهم هو انتقال المريخ من برجك بعد ما جعلك تعاني كثيرا من الحوادث والمشاكل اسبوع جيد حركة واندفاع ودور قيادي وفرص وظروف تخدم مصالحك خاصة مع وجود خسوف القمر في برج السرطان الصديق الذي يجعلك تستفيد من تيار الحظ ويفتح امامك ابواب كثيرة للربح لكن حاول ان تتحفظ ومن مصلحتك ان تتحفظ يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الثور المواجه لبرجك الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الجدي ما يجعلك تدخل في دوامة فلكية انفعالات اشكالات تاخير خيبة امل لذلك حاول ان تبتعد عن الجدال والنقاشات والتحديات ولا تصدق الاوهام والشائعات وحلل الامور بمنطق وحكمة. بالرغم من الجو المكهرب فلكيا سوف يتنقل القمر الى الجوزاء بين الاثنين والاربعاء ليصبح حليفك ما يجعل المعنويات مرتفعة والصحة النفسية والجسدية ممتازة وقدراتك الفكرية كبيرة فتشعر بالتحرر كان اثقالا سقطت عن كاهلك فلن ترضى بالحلول الوسطى، فأنت تريد الأفضل دراسيا تذاكر وتبذل جهدا كبيرا للحصول على نتائج ايجابية ونجاح في الامتحانات وهذا أمر ممتاز كذلك سوف يتوفر لك فرصا كثيرة للسفر والعمل خارج البلاد يتابع الحظ طريقه مع خسوف القمر في برج السرطان المائي الصديق يومي الخميس والجمعة الذي يجعلك تتمتع بمقاومة استثنائية ما يجعلك تعكس صورة واضحة عن كفاءاتك ومهاراتك فتنعم بمشهد فلكي مائي مميز وناجح تتعدد وتتنوع المشاريع والمغامرات والمجالات الجديدة.

عاطفياً: كن جاهزاً وواعيا جدا في هذا الاسبوع الصعب والمتقلب بسبب وجود الزهرة في مكان غير مناسب في الدلو ما يجعل المشاكل العائلية والشخصية تتوالى عليك إنّ العلاقات غير المستقرّة هي الأكثر تأثراً بالاوضاع الحرجة ، إن الحاجة ملحّة لبذل جهود جادّة للحفاظ على علاقة سلسلة ومستقرّة مع الشريك والاولاد . للعازب لا تتوقع الإلتقاء بحبّ جديد فالامر مستبعدٌ فما عليك الا انتظار الوقت المناسب لعلاقات عاطفية جديدة.

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