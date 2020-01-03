تنتظر مولود برج "العذراء"من الجمعة 3 إلى الخميس 9 كانون الثاني نجاحات مهمة

مهنياً: تعيش بداية اسبوع مميزة ترتفع المعنويات وتكون حظوظ النجاح المهني كبيرة تحت تاثير مجموعة الكواكب الموجودة في الجدي الصديق وتتاح أمامك عدّة مناسبات لإحراز تقدّم أو أكثر خاصة يومي السبت والاحد مع وجود القمر برج الثور الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الجدي الترابي ما يجعلك تدخل مرحلة مهمة دراسيا مهنيا واجتماعيا مرحلة اثبات الذات وحصد النتائج المهمة كما ستفتح أمامك الفرص المهنية ويشرع ابواب السفر والتنقل الى خارج البلاد كذلك سوف تتفوّق في المجال الدراسي والاكاديمي المفاوضات والنقاشات المالية، فأنت إنسان ذكي ومتكلّم بارع ولبق.لكن حاول ان تراقب كلامك بين الاثنين والاربعاء مع وصول القمر الى الجوزاء ومع دخول كوكب المريخ الى مواجهة برجك من القوس لذلك تجنب المشاجرات والمواجهات والتحديات وابتعد عن الهفوات وسؤ التصرف ومن الضرورة ان تكون واعيا ومنطقيا وهادئا كي تصل الى ما تريد كن حذرا جدا وواعيا الى كل ما يدور حولك قد تختلط عليك الامور وتشعر بالتشويش لذلك عليك أن تتجاوز المحنة بأعصاب باردة جداً تختفي العواصف الفلكية وترتاح من الغيوم الفلكية السوداء في عطلة الاسبوع مع انتقال القمر المكتمل والخسوف في برج السرطان الصديق الذي يساعدك ويدعمك فتكثر الزيارات والصفقات التجارية ايام جيدة وصالحة لكل انواع المفاوضات الشخصية والمهنية اسبوع مهم جدا يؤمن لك فرص للتسلية والانفتاح على مجتمعات ووجوه جديدة.

عاطفياً: يتحدث كوكب الزهرة من موقع مناسب لك في الدلو عن مغازلات ودعوات صاخبة وعن مناسبة مهمة او خبر جميل يتعلق بزواج او خطوبة او حب جديد لاحد الاولاد او فرحة كبيرة بولادة طفل وتتلقى التقدير والتهاني أو يكون بانتظارك طمأنينة حيث يسود الودّ والتفاهم. العازب يقدم لك كوكب الحب فترة واعدة بانشراح وبجو إيجابي على صعيد التعارف والصداقات حيث تستعيد إشراقتك وتسحر الكثيرين بحضورك المحبب