تنتظر مولود برج "الأسد "من الجمعة 3 إلى الخميس 9 كانون الثاني أنشطة كبيرة

مهنياً: اسبوع جمهم جدا تباشر اعمالك بنشاط وحماسة كبيرة ورغبة في احراز النجاح والانتصار لكن بالرغم من ان الجو العام المشجع مع وجود الشمس والكواكب مجتمعة في برج الجدي الصديق الا انك سوف تعاني من صعوبة يومي السبت والاحد مع وجود القمر في برج الثور الى جانب اورانوس الذي يطلب منك ان تكون حذراً وواعيا ونشيطا ان تهتم باعمالك بحس عالي من المسؤولية وحسب الاصول لذلك لا تترك مجالا للتأويلات والاوهام وانتبه لصحتك وسلامتك المعنوية والجسدية لكن سوف يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الى الجوزاء الصديق بين الاثنين والاربعاء والخبر الاهم اتقال المريخ من مواجهة برجك من العقر ب الى القوس الصديق فتتحقق امنياتك وتحصل على فرصة مهمة للسفر والتنقل حتى الطالب سوف يستفيد من هذه التاثيرات الايجابية ليركز اكثر على دراسته ودعم مؤهلاته التي تخوله الوصول الى قمة النجاح ويمكنك ان تتوقع اخبارا جيدة او معلومات مفيدة جدا كذلك ستكون الاتصالات جيدة ومثمرة فاستفد منها, لكن سوف تختلف الصورة تماما وتتزامن الاعمال وتكثر المسؤوليات وتتراجع الحظوظ تحت تاثير القمر المكتمل ومن خسوف القمر من السرطان الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجدي لذلك تجنب اية مجازفات وأبق على الحياد وسيكون بانتظارك مشاكل وخلافات لا تتصرف بانفعال وتهورباختصار اسبوع متقلب وقد يعني خسوف شخص من حياتك بقرار منك.

عاطفيا: تستنتج بالتأكيد أنّ الجوّ العاطفي حاليًّا مشحونًا بالمتاعب والتوتّر،تحت تأثير الزهرة من الدلو برج خصمك بالاضافة الى خسوف القمر من السرطان لذلك عليك أن تحلّ مشاكلك الشخصية بهدوء ومنطق وبتقديم بعض التنازلات إرضاء للحبيب حذار اتخاذ أي خطوة حاسمة وسلبية، تحت تاثير الغضب للعازب اسبوع مخيّب للظنّ إذا كنت تعقد آمالاً كبيرة لاسيما إذا كنت تبحث حالياً عن شريك جديد.

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