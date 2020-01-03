4 نصائح لكارهي الشتاء.. هكذا تستمتع بالأجواء الباردة

محمد اسماعيل - القاهرة - البعض يعشق الأجواء الشتوية، بينما يرى آخرون أن الشتاء من الفصول التي تزيد شعورهم بالاكتئاب والملل، وقد يقضون غالبية ساعات يومهم في المنزل مرتدين ملابس ثقيلة.

إذا كنت ممكن يكرهون الشتاء ولا تُحب الأجواء الباردة، إليك بعض النصائح التي تساعدكم على الاستمتاع بالأجواء الشتوية والتخلص من الاكتئاب، بحسب ما جاء في موقع صحيفة الإنديبنديت البريطانية.

1- الخروج من المنزل:

على الرغم من أن معظم الأشخاص ممكن أن يجدوا صعوبة في الخروج من المنزل خاصة في أيام البرودة الشديدة، لكن عند خروجك ستتغير حالتك المزاجية، كما أن المشي والتحدث مع الأشخاص يقلل من ارتفاع ضغط الدم الناتج عن النوم لعدة ساعات طويلة ويغير حالتك المزاجية.

في حالة عدم رغبتك في النزول يفضل عدم التواجد لعدة ساعات طويلة في السرير حتى لا تصاب الاكتئاب، يمكنك فتح الستائر والسماح بالهواء النقي بالدخول لغرفتك، والجلوس مع أفراد أسرتك للتحدث.

2- عدم الإفراط في النوم:

يرتبط فصل الشتاء ارتباطًا قويًا بالنوم لعدد ساعات طويلة والشعور المستمر بالكسل والخمول، ربما يواجه بعض الأفراد صعوبة في الاستيقاظ مبكرًا، وعلى عكس الشائع إذ يرجع السبب وراء ذلك في النوم لعدة ساعات طويلة.. مما يصعب عليك الاستقياظ والقيام من السرير بسهولة، بسبب الطقس البارد.

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وللتخلص من هذه العادة يمكن أن تعمل على تغير حالتك المزاجية في الصباح، حاول تنظيم وقتك واختيار وقت للنوم والاستيقاظ وستجد أن ليس هناك مشكلة في القيام مبكرًا.

إضافة إلى الابتعاد عن تناول المشروبات الغنية بالكافيين، والجلوس لعدة ساعات طويلة أمام شاشات التلفزيون.

3- الذهاب للصالات الرياضية:

غير إنقاص الوزن، تعتبر ممارسة الرياضة من الأمور التي تساعدك على تغيير حالتك المزاجية، في حالة ذهابك للجيم صباحًا قبل الذهاب للعمل، ستلاحظ بعض التغيرات في حالتك المزاجية، كما أن الحركة تساعدك على النشاط الدائم. ويمكنك القيام بالتمارين الرياضية على الأقل يومين في الأسبوع.

4- تناول الأطعمة المرتبطة بفصل الشتاء:

بدلاً من البحث عن كوب القهوة في الصباح للاستيقاظ والشعور بالنشاط، حاول التركيز على وجبة الإفطار التي تساعدك على الدفئ وملئ جسمك بالطاقة، كما أن يفضل ابتعاد السكريات من نظامك الغذائي لأنها تجعل الجسم يشعر بالبرودة وتحويله لكربوهيدرات ضارة.

حاول الاهتمام بالأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الشوفان المتواجد بداخله فيتامين B، الذي يساعد على تحويل الطعام إلى طاقة، كما ان الأسماك الغنية بالأوميجا 3 التي تعتبر مادة فعالة لمحاربة الالتهابات المتواجدة في الجسم وتمد المخ بالنشاط والتركيز.