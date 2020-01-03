يهدد بالإجهاض.. مخاطر لاتتوقعها لشاي المورينجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي

المورينجا من الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في صناعة بعض الأدوية، حتى أن البعض يلجأون إلى أوراقه للاستفادة منها كمشروب دافئ لما له الكثير من المنافع على الصحة.

ولكن لا يخلو شاي المورينجا من الأضرار والآثار الجانبية التي قد تصل إلى حد الإجهاض، وانخفاض السكر والضغط بشكل مفاجئ، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.