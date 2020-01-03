محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي
المورينجا من الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في صناعة بعض الأدوية، حتى أن البعض يلجأون إلى أوراقه للاستفادة منها كمشروب دافئ لما له الكثير من المنافع على الصحة.
ولكن لا يخلو شاي المورينجا من الأضرار والآثار الجانبية التي قد تصل إلى حد الإجهاض، وانخفاض السكر والضغط بشكل مفاجئ، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر يهدد بالإجهاض.. مخاطر لاتتوقعها لشاي المورينجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.