يخفف التوتر ويقوي المناعة.. 7 فوائد لعناق الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي

تتعدد الفوائد الصحية التي يقدمها العناق للأطفال، فلا تقتصر فوائده على شعور الطفل بالأمان والسعادة، والدلال فقط، بل تمتد فوائده إلى تقوية المناعة، وخفض معدلات التوتر.

فيساهم العناق على الضغط على عظمة القص التي تساهم في إفراز بعض الهرمونات التي تعزز من كفاءة الجهاز المناعي، وللتعرف على التفاصيل اضغط هنا.