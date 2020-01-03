إطلالات النجمات: درة بلوك ناعم.. دوللي شاهين بجمبسوت جريء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

إطلالات النجمات عادة ما تخطف الأنظار بأجمل الفساتين التي تتميز ببريق وسحر تصاميمها. ولم يمر يوم إلا وطالعتنا بعض النجمات بأجمل الإطلالات الأنيقة والمميزة التي تجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها.

بعضهن تنشر صورهن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك هو تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذلك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات، أمس:

-بوسي بلوك أحمر:

اعتمدت بوسي فستانًا من المخمل، باللون الأحمر، وتميز الموديل بأكمام طويلة، وقصة محكمة من عند الخصر، وفاتحة رقبة دائرية، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ماسية، مكونة من أقراط متدلية، وعقد ناعم.

واختارت مكياجًا جريئًا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكى مع أحمر شفاه باللون الأحمر، واعتمدت تصفيفه الشعر المرفوع للأعلى.

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-مي سليم بفستان قصير:

تألقت مي سليم بفستان قصير، باللون الأسود، واتسم الموديل بصيحة الأكمام المنفوخة من الأعلى والضيقة من الأسفل، ومزينًا بأزرار باللون الفضي للامع، ونسقت مع الإطلالة كولون شفاف باللون الأسود.

واختارت حذاء كعب عالي باللون الأسود، مع ماكياجًا ناعمًا، وتصفيفه شعر ويفي واسع.

-دوللي شاهين بجمبسوت:

اختارت دوللي شاهين جمبسوت باللون الفوشيا، بقصة V Neck جريئة، مزينة بشراشيب قصيرة باللون الأخضر، واعتمدت كارديجان طويل على شكل "كاب"، بنفس لون الجمبسوت.

ونسقت مع الإطلالة ماكياجًا ناعمًا بألوان النيود، مع تصفيفه الشعر الناعم المنسدل على جانب واحد.

-درة بلوك ناعم:

تألقت درة بقميص على شكل فستان، باللون الأبيض، بأكمام طويلة مزينة بكشاكش، مزينًا باسكيرت مفتوح باللون الأسود، ونسقت مع الإطلالة تصفيفه ذيل الحصان مع ماكياجًا ناعمًا بدرجات النيود.