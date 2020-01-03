فيديو.. كيف يساهم الكيتو دايت في فقدان الوزن السريع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي
يعتمد البعض على نظام الكيتو دايت كحمية غذائية تهدف لفقدان الوزن السريع، ويعتمد في الأساس على تقليل نسبة الكربوهيدرات، واستبدالها بالدهون والبروتينات، ويهدف ذلك النظام إلى تحفيز الجسم على حرق الدهون، لإنتاج الطاقة اللازمة له، بدلًا من الاعتماد على الكربوهيدرات.
ويشرح الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية، فوائد نظام الكيتو دايت، وكيف يساعد على فقدان الوزن السريع، وما المشاكل الصحية التي يسببها، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
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