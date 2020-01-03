أظافر الأكريليك وأجمل ألوان مناكير تليق بها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2020 10:40 مساءً - كانت تقنية الأكريليك في البداية بمثابة حلّ لكل سيدة تعاني ضعفاً في نموّ أظافرها. أما اليوم، فهي لم تعد حكراً على هذه الفئة إنما باتت أشبه بصيحة تُعتمد لتجميل الأظافر. فعلى الرغم من أن كثيرات ينعمن بأظافر طويلة، يفضّل البعض أظافر الأكريليك لأنها تبدو أطول وأكثر جاذبية.



ما هو الأكريليك؟

الأكريليك



الأكريليك هو عبارة عن أظافر صناعية، تتميّز بقوّتها ومتانتها، توضع على الأظافر الطبيعية باستخدام مزيج من مادتي البوليمر والمونومر. يساعد الأكريليك في تجميل مظهر الظفر الطبيعي ويمنحه شكلاً مقلّماً وجذاباً يدوم لفترة طويلة، تقارب الشهرين، وهو بحاجة إلى "الصيانة" كل أسبوعين أو ثلاثة. ويسمح الأكريليك باختيار أي نوع أو لون من المناكير، خاصة أن طوله يساعد في إظهار جمال اللون.



أما في حال أرادت السيدة إزالة الأكريليك، فهي بحاجة إلى نقعه بالأسيتون حتى يصبح الظفر طرياً فتتمكّن من إزالته بسهولة دون أن تتسبّب بتكسير أو تلف أظافرها الطبيعية.

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أضرار الأكريليك

الأكريليك



وعلى الرغم من أن صيحة أظافر الأكريليك لاقت رواجاً لدى السيدات، فهي تحمل الكثير من الأضرار خاصة أنها مكوّنة من مواد كيميائية قاسية. ومن أبرز المشكلات التي قد تواجهها السيّدة عند اعتماد تقنية الأكريليك:

• حساسية الجلد التي قد تنتج من المواد الكيميائية القاسية التي تدخل في تركيبة هذه الأظافر الصناعية.

• الفطريات التي قد تنتقل من سيّدة إلى أخرى نتيجة استخدام الآلات والمعدّات نفسها في صالون تزيين الأظافر.

• تلف الأظافر الطبيعية وإضعافها خاصة أن الأكريليك يشكّل حاجزاً أمام نموّ الظفر الطبيعي.

• تكسّر الأظافر الطبيعية عند إزالة الأكريليك بطريقة خاطئة.

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أجمل ألوان مناكير الأظافر الأكريليك

مناكير الأظافر الأكريليك



لموسم الشتاء 2020، برزت مجموعة كبيرة ومتنوّعة من المناكير التي قدّمتها أهم العلامات التجارية وبتركيبات مختلفة. منها ما جاء بتركيبة خافتة وألوان داكنة تناسب أجواء هذا الفصل الباردة، ومنها ما جاء لامعاً وميتاليكياً أو غنيّاً بالباييت المتلألئ.

وهذه المجموعة التي ستزيّن أظافر السيدة في إطلالتها الشتوية المقبلة، ستبدو أكثر جمالاً وسحراً مع أظافر طويلة ومقلّمة، لذا فهي مناسبة جداً لأظافر الأكريليك التي ستزيد من جاذبيتها.

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