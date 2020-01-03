نصائح للعناية باليدين في فصل الشتاء

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2020 10:40 مساءً - تحتاج بشرة اليدين، تماماً كبشرة الوجه، إلى عناية دائمة ومركّزة في فصل الشتاء لحمايتها من الأضرار التي تهدّدها بفعل الحرارة المنخفضة والهواء الجاف والأمطار... وروتين العناية باليدين لا يقتصر على استخدام الكريمات المرطّبة، بل هناك بعض الخطوات التي عليك القيام بها بهدف وقايتهما من مشكلة الجفاف التي تعتبر المهدّد الأكبر لهما.
1. غسل اليدين باعتدال
تتفاعل اليدان بشكل ملحوظ مع عوامل الطقس القاسية في فصل الشتاء، حيث تتعرّض للجفاف والتشقّقات وصولاً إلى بعض الأمراض الجلدية كالالتهابات والإكزيما... وللتخفيف من هذه المشكلات التي تُهدّد نضارة بشرة اليدين ونعومتها، ننصحك بعدم الإكثار من استخدام الماء وخاصة الماء البارد، واستخدام القفازات عند الحاجة إلى ذلك. أما بالنسبة إلى غسل اليدين، فننصحك باستخدام غسول بتركيبة الحليب المرطّبة كي تحافظي على نعومة يديك وتحميهما من التشقّق.
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2. تجنّبي استخدام المنظّفات التي تحتوي على مواد كيميائية
عند القيام بالأعمال المنزلية، لا يكفي أن ترتدي القفازات، إنما عليك أيضاً أن تختاري منظّفات بتركيبة خالية من المواد الكيميائية لأنها تتسبّب بتلف خلايا البشرة وترهق اليدين وتؤدي إلى شيخوخة الجلد المبكرة.
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3. استخدمي الكريمات المرطّبة والمغذّية
كما تحتاج بشرة الوجه إلى العناية في فصل الشتاء، كذلك بشرة اليدين. اختاري من مجموعات كريمات اليدين التي تقدّمها العلامات التجارية بتركيبات مختلفة ومكوّنات مغذّة، الكريم المناسبة لبشرة يديك. استخدمي الكريم بشكل منتظم، في الصباح والمساء وخلال النهار كلما سنحت لك الفرصة. ومن الأفضل أن تختاري كريم ترطيب مع درجة حماية كافية ضد العوامل البيئية المضرّة ببشرة يديك.
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4. تقشير اليدين
تعتبر عملية التقشير من الخطوات التي تحتاج إليها البشرة بشكل عام للتخلّص من الشوائب وإزالة الجلد الميّت. اختاري كريماً مقشّراً بتركيبة ناعمة خاصة باليدين، وطبّقيه على يديك مرة كل عشرة أيام لتحافظي على ملمسهما الناعم وتساعدي في تنشيط الدورة الدموية فيهما.
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