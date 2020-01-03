كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2020 10:40 مساءً - هل ترغبين في الحصول على أجمل موديلات الأظافر العصرية والرائجة خلال المناسبات؟ إذاً عليك أن تكوني مستعدة للابتعاد عن رسومات الأظافر المملة والتقليدية، واعتماد أخرى بألوان حيوية ومميزة تضفي على أظافرك الأناقة والجمال.

وفي هذا المقال، رصدنا لك أجمل الأفكار لتزيين الأظافر خلال المناسبات، لتستوحي منها ما يعجبك.



الأحمر الكلاسيكي مع الخطوط الذهبية

أجمل موديلات الأظافر

لا شك أن الأحمر هو سيد الألوان خلال المناسبات، بالتالي فإن المناكير الأحمر هو أحد أفضل الخيارات لتزيين الأظافر، إلا أن هناك أفكاراً عصرية ومميزة باستطاعتك اعتمادها عند استخدام طلاء الأظافر الأحمر، لتحصلي على رسمة أظافر لافتة وغير تقليدية. مثلاً، ضعي المناكير الأحمر على ثلاثة من أظافرك بالكامل، أما الأظافر الباقية فخططيها بشكل دائري بالمناكير الأحمر والذهبي.

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أظافر بألوان متعددة

تزيين الأظافر بألوان متعددة

إذا كنت تميلين الى مزج ألوان مناكير متعددة لتزيين الأظافر في المناسبات، بإمكانك الآن اعتماد مزيج من النغمات الحيوية المميزة، مثل البرتقالي والبيج والتوتي والأخضر الزيتوني، مع لمسة براقة بالألوان نفسها. فتعدُّد الألوان يعد موضة أظافر رائجة جداً وعصرية وتضفي على أظافرك حيويةً وجمالاً.



نقشة الفهد

رسومات أظافر مميزة

إنها رسمة مميزة مستوحاة من النمر، حيث يتم فيها مزج ألوان المناكير البيج والبني والذهبي للحصول عليها. وما يميز نقشة النمر أنها ملائمة جداً لمناسبات الشتاء، كونها تتناغم مع الإطلالات الشتوية وألوان الملابس، مما يجعلها خياراً رائعاً لتزيين الأظافر بأسلوب عصري.

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مزيج الأخضر الزيتوني والذهبي

ألوان مناكير جذابة

يعد مزيج الأخضر الزيتوني والذهبي من أجمل أفكار تزيين الأظافر على الإطلاق، لا سيما خلال المناسبات. كما أنه يتناغم مع جميع ألوان البشرة. قومي أولاً بتطبيق المناكير الذهبي الغليتر على ظفر واحد من كل يد، أما الأظافر المتبقية فاطليها بالمناكير الأخضر الزيتوني. بعدها، ضعي طبقة من المناكير الشفاف اللامع.



المناكير الفرنسي المخطط بالأسود

مناكير فرنسي عصري

يأتي هذا التصميم على شكل خنجر، وهو أحد أشكال المناكير الفرنسي العصرية، وبإمكانك الحصول عليه في المنزل، بحيث تضعين في البداية طبقة من المناكير البيج، ومن ثم تقومين بتحديد مقدمة الأظافر بخط أسود كثيف على شكل V. بعدها ضعي طبقة من المناكير الشفاف لإضفاء لمسة لامعة على أظافرك.

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