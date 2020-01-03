كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2020 10:40 مساءً - الأرغان واحد من أكثر الزيوت الطبيعية المعروفة بفوائده الكبيرة للشعر، فهو يحتوي على الأحماض الدهنية، والكالسيوم، وفيتامين E، ويعزز من نمو بصيلات الشعر، ويمنح شعركِ رطوبة ولمعانًا، كما يعالج مشاكل الشعر التالف، والأطراف المتقصفة.

لهذا، إليكِ ماسكات طبيعية من زيت الأرغان للشعر التالف...



ماسك البيض وزيت الأرغان

ماسك البيض وزيت الأرغان



المكونات

- 1 بيضة

- 2 ملعقة كبيرة زيت أرغان



طريقة تحضير الماسك



يُضرب البيض ثم يضاف إليه زيت الأرغان ويقلّب جيدًا.

ضعي الخليط على شعركِ بالكامل، ثم يغطى شعركِ بغطاء بلاستيكي.

اُتركي الخليط لمدة ساعة كاملة، ثم اشطفي شعركِ جيدًا بالماء والشامبو.

جربي الماسك مرة واحدة بالأسبوع.

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ماسك الألوفيرا وزيت الأرغان

ماسك الألوفيرا وزيت الأرغان



مكونات الماسك



- 2 ملعقة كبيرة من هلام الصبار

- 2 ملعقة كبيرة زيت أرغان



تحضير الماسك



تُخلط المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على الشعر لمدة 45 دقيقة.

اُشطفي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو الخاص بكِ.

كرري العملية من مرة إلى مرتين أسبوعيًّا.

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ماسك زيت الأرغان مع الكبسولات

ماسك زيت الأرغان مع الكبسولات



المكونات



- ملعقة كبيرة من زيت الأرغان

- كبسولة من فيتامين E

- ملعقة كبيرة زيت خروع

- ملعقة صغيرة زيت جوز هند



طريقة تحضير الماسك



اخلطي زيت الأرغان مع فيتامين E وزيت الخروع.

وزعي الماسك على شعركِ واتركيه لمدة ساعة كاملة، مع تغطية الشعر.

اُشطفي شعركِ بالماء.

كرري الماسك مرة كل أسبوع، لتلاحظي الفرق بنفسكِ.

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