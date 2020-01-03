2019 يشهد على أجمل إطلالات أصالة نصري

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2020 10:40 مساءً - جميعنا لاحظنا التغيرات التي طرأت على إطلالات أصالة نصري هذا العام، وكيف أن أسلوبها في الموضة شهد تطورا كبيرا، ولاسيما في الإطلالات الرسمية التي اختارتها لحفلاتها وعلى المسرح. وقد شعرنا أن أصالة، وأخيراً، أصبحت تعرف ما الذي يناسبها من تصاميم وتختار على هذا الأساس، بشكل يتناسب مع قامتها الموسيقية الكبيرة ومع سنها ومع شكل جسمها أيضاً. وبالرغم من بعض الأخطاء التي ارتكبتها في عدد من المناسبات، لكن بالمقابل رصدنا لها عددا من الإطلالات الرائعة التي اتسمت بالفخامة الراقية. وإليك أبرز الأمثلة.



فستان ذو طابع شرقي تألقت به أصالة نصري:

أصالة نصري في فستان باللون ذو تصميم فاخر



في آخر إطلالاتها في عام 2019 أطلت أصالة نصري بتصميم مميز باللون الأبيض، حمل توقيع نيكولا جبران Nicolas Jebran وكان عبارة عن فستان باللون الأبيض له طابع شرقي فخم، إن كان من ناحية القصة مع الكاب الطويل الذي تدلى من فوقه، أو من ناحية التطريزات عند منطقة الصدر، والتي بدت مثل عقد كبير من الفضة واللؤلؤ.





أصالة في إطلالة مميزة باللون الأبيض:

تألقت أصالة في فستان باللون الأبيض من نيكولا جبران





في حفل أحيته أصالة نصري مؤخراً في السعودية، اختارت إطلالة فاخرة أيضاً حملت توقيع نيكولا جبران Nicolas Jebran بدت فيها غاية في الأناقة، وكانت إحدى أجمل إطلالاتها لهذا العام في فستان من قماش الشيفون الأبيض المطرز بالخرز والكريستال البراق، خصره محدد مع كاب طويل، وقد اعتمدت معه أقراطا ماسية وتسريحة شعر مشدودة إلى الخلف.

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إطلالة مشرقة في فستان باللون العنابي:

احدى أجمل اطلالات أصالة هذا العام في فستان باللون العنابي





تألقت أصالة، في إحدى المناسبات، في فستان مميز باللون الأحمر العنابي ناسبها كثيراً، إن كان من ناحية اللون الغني أو من ناحية القصة الفاخرة مع أكمام الشيفون المنسدلة والتطريزات عند منطقة الصدر والحزام الذي حدد منطقة الخصر. وقد اختارت معه مجوهرات ماسية ناعمة.





فستان من لابورجوازي تألقت به أصالة:

فستان فاخر من لابورجوازي تألقت به أصالة نصري



تعودنا على إطلالات أصالة المميزة التي حملت توقيع نيكولا جبران Nicolas Jebran لكنها أيضاً كانت موفقة في خيارها الذي اعتمدته من دار لابورجوازي هذا العام، في فستان سهرة باللون الأزرق الكحلي، مشكوك بحبات الكريستال البراقة ومزين بطريقة ناعمة بالريش على الأكمام، وقد زينته بمجوهرات ماسية أضافت من خلالها لمسات فخمة على اللوك.



إطلالات فاخرة ومميزة تألقت بها أصالة نصري في عام 2019 أثبتت من خلالها تميزها وتطور أسلوبها في الموضة، ولاسيما من ناحية الإطلالات الرسمية.

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