صبا مبارك في إطلالات جريئة على مدار العام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2020 10:40 مساءً - منذ فترة لاحظنا التغييرات التي طرأت على أسلوب صبا مبارك في الموضة، حيث إنها أصبحت ميالة أكثر لاعتماد التصميمات ذات الطابع الشبابي المواكب للموضة، وفي مناسبات مختلفة هذا العام منها الرسمي ومنها على السجادة الحمراء، أو حتى في المشاوير اليومية، شاهدنا صبا في اطلالات لافتة اتسمت بالجرأة نوعًا ما، إن كان في فساتين السهرة أو في الجمبسوت أو التنسيقات المبتكرة وغيرها، وقد جمعنا اليوم بالصور أبرز اطلالاتها لهذا العام، لتلاحظي معنا أسلوبها في الموضة في 2019.



لوك كاجوال في الجينز نسقته صبا مبارك:

لوك كاجوال في الجينز نسقته صبا مبارك





تنسيق صباحي كاجوال ذو طابع شبابي اعتمدته صبا مبارك مؤخرًا وقد اختارت فيه بنطلون جينز بخصر عالٍ باللون الأزرق الفاتح، نسقت معه توب باللون الرمادي بقصة الكتف الواحدة، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ من الجلد الأبيض وشنطة يد لافتة باللون الأصفر.





تنسيق مميز باللون الأبيض تألقت به صبا مبارك:

صبا مبارك متألقة في تصميم شبابي باللون الأبيض



من اطلالات صبا مبارك المميزة هذا العام، هذا اللوك باللون الأبيض الذي جمع بين الأنوثة والعصرية، وكان عبارة عن بنطلون بخصر عالٍ وبقصة أرجل واسعة مع كورسيه من دون أكمام، وزينته بمجوهرات بارزة باللون الذهبي وحقيبة كلاتش ميتالك.

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فستان جريء باللون الفضي اختارته صبا مبارك:

فستان ميتالك فضي اعتمدته صبا مبارك على السجادة الحمراء





إحدى أكثر اطلالات صبا مبارك جرأة لهذا العام، كانت في فستان باللونين الفضي والأبيض الميتالك، اختارته على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة، تصميمه مبتكر بقصة الكم الواحد مع ما يشبه الحزام العريض على الخصر، وتنورته منسدلة مع فتحة على الساق.





جمبسوت براق اعتمدته صبا مبارك:

جمبسوت ملون براق اختارته صبا مبارك على السجادة الحمراء



شاهدنا صبا مبارك في مناسبات هذا العام وقد اختارت فيها تصميمات الجمبسوت، منها هذه الاطلالة التي اعتمدت فيها جمبسوت مشكوكًا بحبات الخرز البراقة الملونة، من دون أكمام وياقته مفتوحة على شكل حرف v، وقد نسقت معه شنطة يد من الجلد الأسود، مرصعة بمسامير معدنية باللون الفضي.



اطلالات جريئة على مدار العام اختارتها صبا مبارك في مناسبات مختلفة منها الكاجوال ومنها الرسمي، ما رأيكِ بهذه الاطلالات وأيّ اطلالة تعتقدين أنها الأجمل، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ.

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