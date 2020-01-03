النجمات العربيات يفتتحن عام 2020 بإطلالات جريئة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2020 10:40 مساءً - عام 2019 كان حافلًا باطلالات النجمات العربيات في مناسبات مختلفة، والتي تنوعت بين الخيارات الموفقة والأنيقة، وبين الخيارات المخيّبة للآمال، وكذلك شاهدنا الكثيرات من النجمات يخرجن عن نمطهنّ المألوف، من خلال اعتمادهنّ تصميمات جريئة، أو من خلال تعاملهنّ مع مصممي أزياء جدد ودور عالمية ومحلية مختلفة، وعلى ما يبدو فإنّ عام 2020 لن يختلف كثيرًا، فمنذ بدايته وفي حفلات رأس السنة رصدنا عددًا من الاطلالات اللافتة للنجمات العربيات، والتي منها ما اتسم بالفخامة، ومنها التي بدت ناعمة وشبابية، ومنها التي كانت مبهرجة وغير موفقة، وإليكِ بعض التفاصيل.

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مايا دياب في فستان باللون الأحمر من نيكولا جبران:

مايا دياب في فستان أحمر من نيكولا جبران





أطلت مايا دياب في حفل رأس السنة باطلالة مشرقة باللون الأحمر، وكانت عبارة عن فستان سهرة من نيكولا جبران Nicolas Jebran مصنوع من قماش براق أحمر بقصة مبتكرة غير متناظرة، حيث له كم طويل من جهة، ومن الجهة الثانية من دون كم، كما له فتحة جانبية وتفاصيل مكشوفة عند منطقة الورك، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الأحمر الميتالك.



نانسي عجرم في فستان باللون الفضي:

نانسي عجرم في فستان باللون الفضي



اطلالة متجددة اعتمدتها نانسي عجرم خرجت بها عن ستايلها المألوف في بداية العام الجديد وفي حفل رأس السنة لعام 2020 وقد كانت عبارة عن فستان سهرة ماكسي باللون الفضي الميتالك من ماريا لوسيا هوهان Maria Lucia Hohan بقصة مستوحاة من الفساتين الإغريقية مع قماش بليسيه ومزين بالأربطة من الخلف، وقد زينت اللوك بمجوهرات ماسية ناعمة.

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هيفاء وهبي في فستان باللون الأخضر البراق:

هيفاء وهبي في فستان براق باللون الأخضر





كنا ننتظر اطلالة مميزة من هيفاء وهبي في حفل رأس السنة، لكنها خيّبت آمالنا في هذا اللوك الذي اختارته لحفلها في مصر، حين اختارت فستان ماكسي باللون الأخضر البراق بقصة بدت مبتذلة إلى حدٍّ ما، ولم تناسب قوامها، وكذلك مزيج لون الفستان مع لون شعرها الأشقر الذي اعتمدته لفيلمها الجديد أيضًا، لم يكونا موفقين.

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نجوى كرم في اطلالة فاخرة في فستان من رامي قاضي:

نجوى كرم في فستان من رامي قاضي





نجوى كرم اعتمدت اطلالة ذات طابع فاخر مشابهة للاطلالات التي عودتنا عليها في حفلاتها السابقة، اختارتها من رامي قاضي Ram Kadi وبدت فيها متألقة وكانت عبارة عن فستان سهرة باللون الأبيض مصنوع من قماش التول على شكل طبقات مشكوكة بالخرز والكريستال البراق، محدد الخصر ومن دون أكمام، وقد اختارت معه مجوهرات بارزة.



ما رأيكِ باطلالات النجمات العربيات في بداية العام 2020 وأيّ اطلالة كانت الأجمل. شاهدي الصور واختاري بنفسكِ.

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