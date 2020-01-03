تداول مقطعي فيديو لتحرش جماعي جديد في الشرقية.. والأمن: لم نتلق بلاغا

عقب مرور أيام على واقعة التحرش بالشابة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة المنصورة"، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطعي فيديو آخرين، يظهر بهما الاعتداء اللفظي والجسدي على الفتيات، زاعمين أنها وقعت بمدينة الزقايق، خلال احتفالات رأس السنة.

التحرش بفتاة بصحبة شاب

ظهر بمقطع فيديو لا يتجاوز الـ15 ثانية، تجمهر مجموعة من الشباب حول فتاة ترتدي بنطلون جينز و"بلوفر" أسود، خلال سيرها بشارع بصحبة شاب، محاولين لمسها والاقتراب منها.

التحرش الجماعي بشابتين

أما مقطع الفيديو الثاني، الذي لا يتجاوز الـ10 ثوان، أظهر ملاحقة مجموعة من الشباب بفتاتين ترتديان أزياء شتوية متعددة الألوان، للتحرش بهما.

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"محصلتش في الشرقية"

مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية أكد أن المديرية لم يصلها أي بلاغات أو إخطارات بشأن الواقعة، نافيا حدوثها في الشرقية.

ردود أفعال رواد "فيسبوك" على واقعة التحرش

خلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، وسط آلاف التعليقات، أبرزها: "اللي بيحصل ده بيفكرني بمشاهد من التجربة الدنماركية"، و"أيه التصرفات الهمجية دي،"، و"لبسهم ملفت للأنظار، لازم يتحاكموا زي المتحرشين".

فتاة المنصورة تروي واقعة التحرش أمام النيابة

الفيديوهان جاءا بعد واقعة التحرش الجماعي بفتاة في شارع الجمهورية بمدينة المنصورة ليلة رأس الذي، والذي أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوصلت قوات الأمن إلى 7 من المتهمين وألقت القبض عليهم على ذمة التحقيقات، كما أدلت الفتاة بأقوالها أمام ضباط المباحث.