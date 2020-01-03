علق الفنان أحمد سعد، على توتر العلاقة بينه وبين طليقته الفنانة سمية الخشاب، حيث وصلت إلى ساحة القضاء، وصدر ضدها حكم حبس لصالحه 3 سنوات، في اتهامها بقضية "شيك دون رصيد".
وقال سعد خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "mbc مصر": "أنا أصلًا مش بأذي أي حد ولا أحب حد يتأذي، ولا أحب أعمل قضية، الموضوع اتحل، سألتها هل ينفع يتحل، قالتلي لأ".
وأضاف، أن ردها أجبره على تقديم الشيك الذي في حوزته إلى القضاء لكي يحصل على حقه: "قعدنا بعدها، وناس اتدخلت، واتفقنا على التنازلات والتسوية، وبعدها كل واحد فينا سافر، وبعدها صدر في حقها حكم بالحبس، العِشرة مش بتهون عليّ، ومعنديش أي علاقات فيها عداوة، وبعتلها سكرين شوت للي بعته للمحامي، وهو قالي ميعرفش إزاي ده حصل".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد عن حكم حبس سمية الخشاب: "معرفش إزاي ده حصل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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