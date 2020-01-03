طرق عمل اللاتيه الساخن والبارد والدايت

يعد مشروب اللاتيه من المشروبات المُحببة للنفس خلال فصل الشتاء، كما أن عديد من الناس يفضلون تناوله صباحا، كونه يعتمد على الكافيين، مع النكهات المختلفة التي ترضي جميع الأذواق.

"أنا شفتك مرة ف حته في يوم وطلبتي لاتيه.. فهروحلك نفس الحتة لحد ما أقابلك فيه".. هكذا بدأ المطرب الشاب تميم يونس، أغنيته الجديد "سالمونيلا" التي طرحها في بداية العام الجديد، ليتصدر على الفور محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداولها بشكل كبير.

واليوم تصدر اللاتيه "التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير. ويقدم "هُن" طُرق عمل اللاتيه في المنزل بين البارد والساخن، وفقا لـ"سي بي سي سفرة".

طريقة عمل اللاتيه الساخن

المقادير

قهوة سريعة التحضير

ماء.

حليب أو كريمة.

سكر (حسب الرغبة).

طريقة التحضير

في وعاء على النّار، تسخن القهوة سريعة التحضير مع الماء.

في وعاء آخر ضعي الحليب أو الكريمة على النار.

في أكواب التقديم، تسكب كميات متساوية من القهوة والحليب، ثم حليه بالسكر.

طريقة عمل اللاتيه البارد

المقادير

قهوة سريعة التحضير

حليب

كريم شانتيه

ماء مغلي

سكر

ثلج

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طريقة التحضير

قومي بتذويب القهوة في الماء.

اخفقي الحليب مع الكريمة والثلج والسكر.

في أكواب التقديم، تسكب كميات متساوية من القهوة والحليب والكريمة المثلجة.

زينيه بالكريمة ورشة قهوة.

طريقة عمل اللاتيه الدايت

المكونات

1/4 كوب شوفان

نصف كوب لبن

3 ملاعق كبيرة سكر بني

قهوة اسبريسو

قرفة ناعمة

رشة ملح

فانيليا سائلة

جرانولا

طريقة التحضير

قومي بإذابة القهوة مع الحليب، وضيفي لهم الملح والسكر، والفانيليا والقرفة، والشوفان.

اضربي المكونات السابقة جميعًا في الخلاط.

ضعي الخليط عقب خلطه على النار، وضيفي له الجرانولا.