انطلاق مؤتمر حملة توعية بسرطان عنق الرحم لسيدات مصر

عقدت الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم والخلايا غير الطبيعية، اليوم الجمعة، مؤتمرا بحضور نحو 120 طبيب نساء وتوليد بأحد فنادق القاهرة، وذلك للاستعداد لإطلاق حملة توعية بسرطان عنق الرحم لجميع سيدات مصر.
وتهدف حملة التوعية إلى نشر المعرفة بخطورة سرطان عنق الرحم الذي يهدد حياة الكثيرات من النساء، والذي لاقت برامج الكشف المبكر له في كل أنحاء العالم نتائج مهمة.
ومن المقرر انطلاق الحملة على ثلاث مراحل، لتشمل محافظات مصر كلها بالتعاون مع أطباء من كافة المحافظات للتوعية بخطورة السرطان وفيروس الورم الحليمي، المؤدي المباشر له.
وقال الدكتور محمد العزب، رئيس الجمعية المصرية لـ"عنق الرحم والخلايا غير الطبيعية"، إنه لا يوجد وعي كاف في المجتمع عنه، كما أكد أن الخطوة الأساسية كانت توفير دكتور في كل مكان في مصر حتى يصبح الأمر سهلًا على جميع السيدات.
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