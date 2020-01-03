تنتظر مولود برج "السرطان"من الجمعة 3 إلى الخميس 9 كانون الثاني انفراجات مهمة

مهنياً: بداية اسبوع جيد يحمل اليك الافراح والانفراجات الكبيرة فتصل الى تسويات مُرضية ومصالحات صادقة فتبدأ الاسبوع مع ايام مناسبة جدا مليئة بالتحرك والفرص والعلاقات المهنية الواعدة لا سيما يومي السبت والاحد تحت تاثير القمر من برج الثور الذي يشكل مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من الجدي الذي يشير الى آفاق جميلة وتغييرات مناسبة مهنية او دراسية وحتى معنوية وصحية فانت في وسط مرحلة من الإيجابيات والنجاحات والاسفار والنتائج الدراسية الباهرة لكن سوف تشعر بتراجع الحظوظ بين الاثنين والاربعاء مع انتقال القمر الى الجوزاء فتكثر الانشغالات وتتراكم المسؤوليات ما يجعلك تعيش فترة مرهقة جدا على كافة الاصعدة فقد تزدحم عليك المواعيد والاتصالات واللقاءات، وتجد انّ الوقت غير مناسب للقيام بكل هذه المهام وخصوصًا انك لا تحب استعجال الأمور، فتشعر بعدم قدرتك على مجاراة الاحداث من حولك حاول ان تخفف حساسيتك وتشاؤمك وحافظ على سمعتك وعلى استقرارك المهني. كذلك سوف تشتد الاعمال يومي الخميس والجمعة وتشعر ببعض الضيق وقد تواجه استحقاقات مالية فواتير ديون اقساط يجب تسديدها تحت تاثير القمر المكتمل وخسوف القمر من برجك ما يجعلك حائرا وقد تضطر الى مواجهة استحقاق او دفع بعض النفقات الغير منتظرة.حاول ان تتاقلم وتتكيف مع الظروف ودقق جيداً في حساباتك ومن الضروري الحذر والانتباه الى صحتك وسلامتك.

عاطفياً:تكون جاذبيتك مضاعفة هذا الاسبوع والأكثر حرارة واندفاعًا من حيث العواطف وحب المبادرة.وقد تقوم بلقاء تحلم به بحيث يتمّ التواصل مع الحبيب على نحو رومانسي وناضج، ما يعزّز الثقة بينكما ويضع حدًّا لمداخلات المتطفلين أو لأصحاب النيات الغامضة. أمّا العازب فسوف يشارك في لقاء شيّق، وقد يتعرّف الى شخص يثير اهتمامه، ويبدأ معه علاقة تتطوّر لاحقًا الى علاقة ودّية

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