تنتظر مولود برج "الجوزاء"من الجمعة 3 إلى الخميس 9 كانون الثاني تطورات مهمة

مهنياً: اسبوع مهم جدا اسبوع رومنسي بامتياز اسبوع يحمل معه تطورات مهمة ما يجعلك تعيد خلط الاوراق اسبوع يحمل حدثين مهمين الاول انتقال عطارد الى مواجهة برجك من القوس والحدث الثاني خسوف القمر في بيت المال لكن البداية السبت والاحد وجود القمر المواجه لبرجك من الثور الذي يشكل مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من الجدي وانتقال المريخ الى مواجهة برجك من القوس الذي يسبب لك التسرع والتهور والتصرف العشوائي ايام معاكسة تحمل المصاعب والعلاقات المعقدة واجواء من التناقضات والاحداث المتداخلة ما يجعلك متشنجاً فتشعر بالجمود كن حذرا جدا وخفف من الاوهام ومن الاندفاع حتى لا تندم على قرار متسرع لحسن الحظ تتغير المعطيات الفلكية مع انتقال القمر الى برجك بين الاثنين والاربعاء بحيث يتناغم الحظ معك وتوفر لك هذه الفترة تسهيلات كثيرة تتعلق بالسفر والاوراق فتحظى بنتائج إيجابية ملموسة على كافة الاصعدة مهنيا ماليا شخصيا دراسيا وقد يكون التوقيع على العقود هو العنوان الأبرز في هذه المرحلة لكن لا تراهن على يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر المكتمل والخسوف في برج السرطان الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجدي اي في البيت الثاني بيت المال فتحمل لك الظروف مصاريف ايضافية وتغييرات صادمة في وضعك المالي خفف من مصاريفك ونظم وقتك وتابع عملك شخصيًّا وانتبه ودقق في الاوراق والمعاملات والإجراءات الإدارية والقانونية.

عاطفياً: تتقدم خطوات كبيرة تحت تاثير كوكب الزهرة من برج الدلو الهوائي الصديق الذي يحمل معه الانسجام والحب والرومانسية والعواطف الحارة والاجواء الواعدة بلقاءات ودية دافئة ورومنسية للعازب بإمكانك التعبير عن عواطفك والتصريح عما يجول في خاطرك فلا اجمل من هذه الفترة لتوضيح الالتباسات ولا افضل منها للتأكد من نوايا الحبيب فأنت تملك فرصاً ثمينة ويتوجب عليك الاستفادة منها

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