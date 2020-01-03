تنتظر مولود برج "الثور"من الجمعة 3 إلى الخميس 9 كانون الثاني أسفار كثيرة

مهنياً: اسبوع مهم يخدم مصالحك ويفتح امامك ابوابا جديدة من الارباح والاسفار اسبوع جيد ومثمر تحصل على ما تريد وتحقق تقدم من اول الاسبوع مع تواجد الكواكب في برج الجدي الصديق والقمر في برجك الذي يشكل مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من الجدي فتكون انطلاقة مميزة تلعب اوراقك الصحيحة والرابحة ان كل الامور تطور لصالحك ما يجعلك سريع الايقاع تحصل على نتائج سباقة وتنجح في تحقيق هدف وتحصد الاموال والمكاسب معنوية كانت ام مكاسب مالية ومعنوية ان الطوالع الفلكية مناسبة لعقد اللقاءات وللمصالحة والفرص المهنية والشخصية والصحية والنتائج الدراسية فتحقق نتائج باهرة اكاديميا ودراسيا يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى برج الجوزاء بين الاثنين والاربعاء اي الى البيت الثاني بيت المال بالاضافة الى انتقال المريخ من معاكسة برجك من العقرب الى القوس الذي يسلط الضؤ على قضية مالية او مصرفية او مسألة تمويل او قرض تحتاج اليه او تحقق صفقات ناجحة ومثمرة.كذلك سوف تتضاعف فرص السفر والترويج للمشاريع والربح والنجاح وتدخل مرحلة اكثر اشراقا وايجابية حيث تحمل لك الايام الخميس والجمعة مع انتقال القمر المكتمل وخسوف القمر الحاصل في السرطان الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجدي ما يعني احداثا باهرة فتحقق نقلة نوعية وتحركات نشيطة ومثمرة كما يشير الخسوف الى مفاجآت في الامور المالية اسبوع مهم جدا يوفر لك فرصة مادية مناسبة.

عاطفيا: سيكون أسبوعاً متقلباً جداً تحت تأثير كوكب الزهرة من الدلو فتكثر خلاله النقاشات الحساسة والتي تثير عصبيتك واستياءك. قد تبادر الى معاملة الحبيب باستخفاف او كبرياء وربما ترسل إشارات سلبيّة حول علاقتك معه. تبدو انانياً ومتملكاً بعض الاحيان وتأكلك الغيرة أحياناً أخرى. للعازب حاذر إثارة الخلافات فقد لا يتفهّمك الحبيب بسبب مشاعرك المتناقضة

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