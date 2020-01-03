تنتظر مولود برج "الحمل"من الجمعة 3 إلى الخميس 9 كانون الثاني أحداث مهمة

مهنيا: اسبوع مهم يحمل اشارات فلكية جيدة جدا وتطورات شخصية لصالحك تتقدم على نطاق شخصي زيارات والتزامات مهنية ودراسية كما يتميز هذا الاسبوع بحركة عالية صحياً ومعنوياً بفضل تنقلات الكواكب المختلفة مع انتقال المريخ كوكبك الاساسي الى برج القوس الناري الصديق والاحداث الايجابية التي يحملها معه من قدرات نادرة لكسب النجاح على كافة الاصعدة لا سيما بين السبت والاحد مع وجود القمر في الثور الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الجدي في البيت الثاني بيت المال الذي يحمل لك معه ارباحا ومكاسب واحلاما وردية ولقاءات سعيدة وبعض الامال المهنية بحيث تستفيد من العمل ضمن فريق فتكون سعيداً ومتصالحاً مع نفسك.كذلك سوف تتجرأ على إحداث تغييرات مهمة وتتضاعف الحظوظ مع وصول القمر الى برج الجوزاء بين الاثنين والاربعاء فلا خوف عليك فالضوء اخضر والظروف مشجّعة على السفر والنجاح المهني والدراسي ما يجعلك بأفضل حلة صحيا جسديا ومعنويا تساعدك التأثيرات الفلكية تكرمك تحمل لك نتائج مرضية لكن سوف تتبدل الظروف وتكون مخيبة للامال تحت تأثير خسوف القمر والمربع الفلكي بين القمر من برج السرطان والشمس من الجدي يومي الخميس والجمعة فتكثر الضغوط والمتطلبات وتتذمّر من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات، وتتعرّض لظلم او محاولة احتيال فكن متيقظاً وحذراً، ولا توقع على أي ورقة او مستند كي لا تندم اسبوع جيد يحمل قرارات مهمة حاول ان تدرسها قبل اتخاذ اي قرار.

عاطفياً: تحيطك تأثيرات إيجابية وتمنح علاقاتك الإنسجام والسلام مع وجود كوكب الزهرة في الدلو الصديق فيكون الوقت مناسباً لحلّ الخلافات وإعادة المياه الى مجاريها ولتوطيد علاقتك بالشريك والسعي الى فهم حاجاته ان الظروف العائلية ممتازة تسمح لك بالتمتع بأجمل اللحظات الى جانب الاحبة وممكن ان تحضر لحدث سعيد كولادة طفل او خطوبة لأحد الاولاد العازب سيكون بانتظارك أسبوع جميل جداً حيث تكون اللقاءات عذبة فتشعر بالسعادة والراحة بعيدا عن الهموم والمتاعب.

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