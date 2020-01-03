تعرف على أبرز الأحداث الفلكية لمواليد برج الجدي خلال الأسبوع الجاري وتأثيراتها

يعتبر مولود برج الجدي من الشخصيات الهادئة جداً يميل إلى العزلة و الإنطوائية ، يقدر المسؤولية جاد جداً بحياته قليل المرح و الضحك ، لا يحب الإختلاط بالناس ، و يحب الذهاب إلى المناطق التي تخلو من الناس ، يبتعد عن المناسبات و الحفلات ، هي شخصية قليلة الكلام ، تميل للصمت بمعظم الاوقات ، مرتبط بأسرته بشكل كبير ، يحب ذكريات الماضي و يتعايش معها . عنيدة جداً ، ثابتة على الواقف التي تخصها و تدافع عنها بشدة ، يميل للتفكير البطيء في أخذ القرارات المهمة و يفكر بعمق قبل إتخاذ القرارات المهم و يحسبها لبعد عالي جداً و غالباً ما تصدف معه و تكون قراراته بمحلها . برج الجدي و الزواج : يحب برج الجدي الترابي العائلة و الإرتباط الأسري القوي.

ابرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع

احداث فلكية مهمة وتحركات كبيرة للكواكب سترافقنا هذا الاسبوع والحدث الابرز خسوف القمر في برج السرطان وتاثراته على الابراج

الحدث الاول والاهم خسوف القمر في السرطان يدعوا هذه المولود إلى الحذر والانتباه إلى صحته وسلامته بحيث تبدو تاثيراته قوية استنادا الى الطالع الذي يحدث مع الكواكب المواجهة لبرجك من الجدي الشمس المشتري عطارد بلوتون وزحل ما يعني حدثا مفاجئا يطرأ في مجالك المهني او العائلي.



الحدث الثاني انتقال كوكب المريخ من العقرب ليرتاح كل من مواليد الثور الاسد العقرب والدلو من التاثيرات السلبية ان انتقال المريخ الى القوس يسبب اجواء ادارية مشحونة بالتوتر وسوء التفاهم كما يسبب بالتهور والتسرع وعدم التركيز للطلاب ويسبب بحوادث السير فكن حذرا ومتيقظا عزيزي مولود العذراء الجوزاء والحوت

الحدث الثالث هو المثلث الفلكي الترابي الذي يتشكل بين القمر من الثور والشمس من الجدي ما يعني حماسة كبيرة وقرارات مفيدة جدا بحيث تسعد مواليد الابراج الترابية الثور العذراء والجدي بتحقيق بعض الاهداف الشخصية والمهنية الحدث الرابع المربع الفلكي بين القمر من السرطان والشمس من الجدي يومي الخميس والجمعة ما يجعل مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت لتتقدم بخطوات كبيرة وناجحة

بالنسبة الى حركة القمر السبت والاحد القمر في الثور ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الجدي فترتاح مواليد الابراج الترابية لتطور الاوضاع ما يجعلهم يتمتعون بسرعة خاطر وقدرة على التفاوض والاقناع بشأن تسوية مالية لينتقل بعدها القمر الى برج الجوزاء الهوائي المائي بين الاثنين والاربعاء فتكون فترة حافلة بالحظ والتفوق لكل من مواليد الابراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو بالنسبة الى عطلة الاسبوع الخميس والجمعة ستكون مائية بامتياز مع انتقال القمرالى برج السرطان المائي ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجدي ويتحدث عن انفراج وارتياح مهني ومالي لكل من مواليد السرطان العقرب والحوت

حركة الكواكب تكون على الشكل التالي الشمس المشتري عطارد بلوتون وزحل في الجدي المريخ في القوس ما يسبب اجواء ادارية مشحونة بالتوتر وسوء التفاهم كما يسبب بالتهور والتسرع وعدم التركيز للطلاب ويسبب بحوادث السير فكن حذرا ومتيقظا عزيزي مولود العذراء الجوزاء والحوت الزهرة في الدلو اورانوس في الثور

Advertisements

هابي برثداي وتحية كبيرة وينعاد على كل مواليد ها الاسبوع من برج الجدي العشرية الثانية بانتظارك سنة مهمة جدا مدعوما من كوكب المشتري والحدث الابرز هو تجمع الكواكب في برجك الشمس عطارد المشتري بلوتون وزحل فتكون حياتك المهنية الأفضل هذا العام، وسيتمّ تقدير مهاراتك. يمكنك الاستفادة من الرحلات والمؤتمرات والتبادل الثقافي والتجارب الجديدة والتعامل مع أشخاص جدد. تفتح أمامك هذه السنة باباً جديداً، عن طريق فرصة عمل في الخارج أو في الداخل، وربّما تحصل على ترقية أو تغيير مهنتك أو على زيادة في الراتب أو تنتقل إلى شركة جديدة أو تحقّق أرباحاً إضافية. قد تصبح مشهوراً، مهمّاً جداً أو صاحب نفوذ في مهنتك. يمكن القول إنّ حلمك قد يتحقّق.

مولود الجدي يحب الشراكة في العمل مع مواليد السرطان والميزان .

من الجمعة 3 إلى الخميس 9 كانون الثاني/يناير 2020

مشاهير برج الجدي

جيهان راتب – محمد الشرنوبي

قد يهمك أيضاً :