12 حقيقة عن أسعد بلد في العالم.. بدل للأطفال ومسابقات مدهشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

في تقرير السعادة العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، تصدرت فنلندا قائمة البلدان الأكثر سعادة، حيث يذهب 99 ٪ من السكان إلى الساونا مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، كما يتجول الغزلان بحرية في شوارع المدن الصغيرة.

خلال السطور التالية نقدم لكم 13 حقيقة حول هذا البلد الجميل والهادئ، وفق ما نقل موقع "Bright Side".

1. قضاء الكثير من الوقت في الهواء الطلق

حوالي 70٪ من أراضي فنلندا مغطاة بالغابات، لهذا السبب يشعر الفنلنديون بالراحة في الغابة كونهم محاطين بالطبيعة، لذا يقضون وقتًا طويلًا في الهواء الطلق، ويقومون أيضًا بالمشي وركوب الدراجات بانتظام.

2. مياه الشرب

تسمى فنلندا أرض الألف بحيرة، إذ ظهرت هذه البحيرات كنتيجة للتجلد الأخير الذي انتهى منذ حوالي 10 آلاف عام، والماء الموجود فيها نقية لدرجة أنه يمكنك شربه مباشرة من الصنبور في المنزل ولا يتطلب معالجة إضافية.

سيُقدم لك كل مطعم تقريبًا زجاجة ماء مجانًا، حتى إذا نسيت أن تطلب من النادل ذلك.

3. بدل للطفل وصندوق لاحتياجاته

يتلقى الآباء استحقاق طفل يبلغ حوالي 100 يورو شهريًا، وتزيد هذه النسبة لكل طفل تالٍ مولود جديد في الأسرة، حتى يصبح عمره 17 عامًا، كما يتلقى الآباء صناديق من الورق المقوى تحتوي على جميع الأشياء الضرورية للطفل، بينها الملابس وحفاضات الأطفال واللعب، فضلاً عن جميع المعلومات اللازمة عن رعاية الأطفال حديثي الولادة.

4. أفضل بيتزا في العالم

بدأ كل شيء مع سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي السابق، الذي أصدر إعلانًا بأنه لا يحب الأطعمة الفنلندية، وتحدث بحدة بشكل خاص عن لحم الغزال المدخن المذاق، وبعد 3 سنوات فازت فنلندا بمسابقة البيتزا الدولية بعد أن تركت إيطاليا وراءها وقدمت "بيتزا برلسكوني" الشهيرة مع لحم الغزلان.

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5. واحدة من رواد العالم في إعادة تدوير النفايات

تلتزم فنلندا باقتصاد دائري، ما يجعل من الممكن استخدام جميع الموارد المتاحة للمجتمع بأقل قدر ممكن من الهدر. يتم إعادة تدوير 99 ٪ من النفايات أو إرسالها إلى المحارق، والتي تولد الطاقة لاحقا، إذ يتم إعادة تدوير 9 من كل 10 زجاجات بلاستيكية، وتنطبق نفس القصة على الأواني الزجاجية، حيث تكون النسبة المئوية للمنتج المعاد تدويره أعلى.

6. مستوى عال من ثقة الجمهور في الشرطة

تكمن أهمية الشرطة الفنلندية أنها من الناحية التنظيمية تشكل واحد وليست عدة هياكل منفصلة، إذ تبين أن حوالي 90٪ من الشعب الفنلندي يثقون بالشرطة.

7. المسابقات الرياضية الغريبة

الرياضة جزء لا يتجزأ من حياة الفنلنديين. بصرف النظر عن الألعاب الرياضية المعروفة، فقد خرجت هذه الدولة بمسابقات مثل حمل الزوجة ورمي الهواتف المحمولة وصيد البعوض ولعب الجيتار في الهواء ورمي الحذاء.

8. الحق في الوصول إلى الإنترنت

منذ عام 2010، أصبحت فنلندا أول دولة في العالم تضمن في قائمة الحقوق المدنية الحق في الوصول إلى الإنترنت، إذ ألزمت الحكومة رسميًا موردي الإنترنت بتزويد السكان بإنترنت فائق.

9. يقضي الآباء وقتا مع أطفالهم أكثر من الأمهات

تم إقرار عدد من القوانين التي تكافئ مشاركة الآباء في حياة الأطفال. على سبيل المثال، يمكن أن تستمر إجازة الأبوة لمدة 9 أسابيع، ويتم دفع 70٪ من متوسط راتب الآباء له خلال هذا الوقت.

10. المرتبة الثانية في العالم لاستهلاك القهوة

وفقًا لجمعية البن الدولية، يستهلك كل فنلندي 26.5 رطلاً من القهوة سنويًا، ما يسمى استراحة القهوة (kahvitauko) في العمل أو في المدرسة هو شيء مقدس لفنلندي ويجب أن يكون هناك دائما ما يكفي من الوقت المخصص لذلك.

11. التعليم

يتطلب التعليم الفنلندي معرفة جيدة باللغتين الإنجليزية والفنلندية، وهو ما ثبت بعد ذلك عن طريق إجراء اختبارات دولية. والتعليم في المؤسسات العامة، في المدارس والجامعات مجاني لمواطني الاتحاد الأوروبي، ويعتبر التعليم في هذا البلد من أفضل البرامج في العالم.

12. فلسفة السعادة: سيسو و kalsarikännit

لا تحتوي كلمة Sisu على معادل حرفي في اللغة الإنجليزية، لكنها غالبًا ما تُترجم على أنها الهدوء التام والطاقة الحيوية والقوة والتحكم الذاتي العاطفي. نما هذا المفهوم إلى فلسفة كاملة وأصبح أسلوب حياة خاص لسكان البلد في القرن العشرين في فنلندا. تقوم Sisu في تربية الأطفال بتنفيذ فكرة أن الطفل يمكنه فعل كل شيء.