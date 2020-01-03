صور.. 5 أنواع من الفساتين موضة هذا الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - لا تخلو خزينة النساء من الفساتين، وعادة ما تتابع الفتيات أحدث صيحات الموضة للحصول على إطلالة تنطق بالأناقة والخامة.

لذا نقدم لك عزيزتي خلال السطور التالية أبرز اتجاهات الموضة للفساتين هذا الموسم وفقًا لما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

1- الفستان الجلد بقصّة القميص

يتألق الفستان الجلد بقصّة القميص ويزدان هذا الموسم بياقة وجيوب أمامية وصف أزرار أمامي على غرار القميص ليجمع بين الأناقة والراحة التامة، ويزهو هذا الشتاء باللون الأحمر البوردو والكراميل، إلى جانب اللون الأسود الكلاسيكي الفخم. ويمكن تنسيق الفستان الجلد بقصّة القميص مع بوت ذي نعل مسطح أو ضخم.

2- الفستان المخملي

يمثل الفستان المخملي نجم الموضة، ويأتي هذا العام بقصّة قصيرة وأكمام طويلة، ويكتسي في الغالب باللون الأسود. ولمزيد من الفخامة والأبهة تزدان بعض الموديلات بالكرانيش أو تأتي مرصعة بأحجار الستراس أو الترتر.

يمكن تنسيق الفستان المخملي القصير مع جورب طويل يتألق بالمظهر الشبكي المثير وحذاء ذي كعب عال أو صندل ذي أربطة وحقيبة كلاتش مرصعة باللآليء. ويمكن أيضا ارتداء الفستان المخملي في العمل، مع مراعاة أن يصل طوله إلى منتصف الفخذ على الأقل، على أن يتم تنسيقه مع جورب طويل أسود وغير شفاف وبليزر بقصّة أكبر من المقاس “Oversized” وأنكل بوت.

3- "عنق السلحفاة"

يزين "عنق السلحفاة" “Turtleneck” الفستان، وهي ياقة عالية تعمل على تدفئة العنق، ومن ثم فهي تُغني عن ارتداء شال. ويطل بأطوال مختلفة؛ حيث يصل طول بعض الموديلات إلى الركبة "ميدي"، في حين يصل طول موديلات أخرى إلى الأرض "ماكسي".

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ويتألق الفستان ذو عنق السلحفاة بنقوش الكاروه الكلاسيكية الأنيقة أو نقوش الحيوانات الجريئة كنقوش جلد الحمار الوحشي. ولإطلالة مفعمة بالأنوثة يمكن تنسيق الفستان ذي عنق السلحفاة مع بوت الكاحل أو البوت التقليدي، الذي يصل طوله إلى الركبة، في حين يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق الفستان مع حذاء رياضي. ولمزيد من الدفء يمكن تنسيق الفستان مع معطف "ترينش كوت".

4- الفستان القصير يزدان بالفيونكة

يزدان الفستان القصير بالفيونكة هذا الشتاء، ويكتسي هذا الموسم باللون الأسود لإطلالة فخمة أو يزهو باللون الأحمر البوردو لإطلالة جذابة تخطف الأنظار، في حين تتألق بعض الموديلات بنقوش الزهور لإطلالة حالمة.

ولإطلالة أكثر أنوثة وأناقة يمكن تنسيق الفستان القصير المزدان بالفيونكة مع بوت يصل طوله إلى الركبة.

5- الفستان الجلدي بالأحمر البوردو

يزهو الفستان الجلدي بالأحمر البوردو هذا الموسم؛ حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Salvatore Ferragamo و Zimmermann و Isabel Marant.

ويزدان الفستان الجلدي بهذه الدرجة الداكنة من الأحمر يمنح المرأة إطلالة جذابة تنطق بالأنوثة والإثارة. ويمتاز الفستان بطابع جريء للغاية؛ لذا ينبغي أن تتحلى بقية الإطلالة بالهدوء، وهذا يعني ارتداء القليل من الحلي والإكسسوارات.

ويتناغم الفستان الجلدي باللون الأحمر البوردو مع بوت جلدي يكتسي باللون الأبيض؛ حيث تخلق هذه التوليفة تباينا مثيرا يخطف الأنظار. كما يمكن إضفاء لمسة أنوثة نهائية على المظهر من خلال وضع أحمر شفاه يزهو بالأحمر البوردو أيضا.