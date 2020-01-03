صور.. أحدث صيحات المعاطف هذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - تبحث المرأة عادة عن أحدث الصيحات التي تواكب الموضة في عالم الأزياء، للحصول على إطلالة وثيرة تنطق بالأناقة والفخامة.

ويعد المعطف من القطع الأساسية خلال فصل الشتاء، لذا نقدم لكم خلال السطور التالية أبرز صيحات المعاطف خلال هذا الفصل وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، لإطلالة مشرقة ومبهجة تنطق بالأناقة والفخامة.

- المعطف الماكسي لإطلالة شتوية دافئة

يتربع المعطف الماكسي على عرش الموضة النسائية هذا الشتاء ليمنح المرأة إطلالة دافئة. وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية ريتشي كاركوفسكي أن المعطف الماكسي هو معطف طويل للغاية؛ حيث يصل طوله إلى الكاحل، مشيرة إلى أنه يعد خيارا مثاليا للتنسيق مع الفساتين أو التنانير القصيرة بصفة خاصة، وذلك من أجل تدفئة الساقين.

وأضافت كاركوفسكي أن المعطف الماكسي يأتي مصنوعا من الصوف أو خامة التويد المتينة، لافتة إلى أنه يمتاز بقصّة ضيقة تساير خطوط القوام لتبوح بأنوثته أو بقصّة أكبر من المقاس “Oversized” لإطلالة أكثر جرأة وتحررا.

ويزدان المعطف الماكسي بنقوش الكاروه الكلاسكية ليضفي على المظهر لمسة أناقة وفخامة. وإلى جانب نقوش الكاروه التقليدية ذات الأبيض والأسود والرمادي يتألق المعطف أيضا بنقوش كاروه ذات ألوان زاهية كالأحمر والأخضر لإطلالة أكثر جاذبية وعصرية.

- المعطف المنحوت يغازل قوام المرأة

يمثل المعطف المنحوت “Sculptural Coat” نجم الموضة النسائية ليغازل قوام المرأة ويبوح بأنوثته، إذ يمتاز بقصّة تساير خطوط الجسم وتسلط الضوء على الوسط لتمنح المرأة مظهر الساعة الرملية المفعم بالأنوثة. ويأتي مصنوعا من الصوف أو خامة التويد المتينة، ويزدان في الغالب بنقوش الكاروه الأنيقة.

- الجلد يتألق بالفرو

يتألق المعطف الجلد بالفرو في الشتاء، ويزدان هذا العام ببطانة داخلية من الفرو لمزيد من الدفء من ناحية ولإطلالة أكثر جاذبية وفخامة من ناحية أخرى، خاصة مع الموديلات، التي تمتاز ببطانة ذات لون مغاير للون المعطف، كبطانة من الفرو باللون الأبيض مع معطف جلد يكتسي باللون الأسود. ويتناغم مع الألوان الداكنة بصفة خاصة أو إطلالة المونوكروم أحادية اللون.

- ألوان زاهية

كما يتألق المعطف بألوان زاهية هذا الشتاء، إذ يزهو هذا العام باللون الأحمر والأصفر والوردي الفاتح والوردي الصارخ لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف الأنظار.

وينبغي تنسيق المعاطف ذات الألوان الزاهية مع قطع ملابس تتحلى بالبساطة وتكتسي بألوان هادئة كالأبيض العاجي والبيج والأسود، وذلك منعا للتكلف والمبالغة من ناحية ولتسليط الأضواء على المعطف من ناحية أخرى.

- معطف "ترينش كوت"

يعد معطف "ترينش كوت" “Trench Coat” يعد قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية للمرأة العصرية؛ حيث إنه يمتاز بطابع عملي أنيق، وهو معطف واق من المطر، يأتي بقصّة متوسطة الطول أو طويلة ويشتمل غالبا على صفي أزرار وحزام للوسط.

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وبالنسبة للخامات، يأتي معطف "ترينش كوت" مصنوعا من الجبردين أو البوبلين أو الجلد، وغالبا ما يكتسي معطف "ترينش كوت" باللون البيج أو الكاكي أو الأزرق الداكن.

ويمتاز معطف "ترينش كوت" بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث إنه يناسب إطلالات العمل الأنيقة والإطلالات الكاجوال المتحررة على حد سواء.

- يكتسي بجلد الثعبان والنمر والحمار الوحشي

تزين نقوش الحيوانات “Animal Prints” المعاطف النسائية؛ حيث تألقت بها عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Miu Miu و Alexachung و Blazé Milano.

وتزدان هذا الموسم بنقوش جلد النمر أو نقوش جلد الثعبان أو نقوش جلد الحمار الوحشي لتمنح المرأة إطلالة شرسة تخطف الأنظار وتعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.

والمعطف المزدان بنقوش جلود الحيوانات يمتاز بطابع صارخ؛ لذا ينبغي أن تتحلى بقية المظهر بالهدوء والبساطة لجعل المعطف في بؤرة الضوء من ناحية وللبعد عن التكلف والمبالغة من ناحية أخرى.

- المعطف يزهو باللون الجملي

يزهو المعطف باللون الجملي “Camel Coats”، ويأتي هذا الموسم بموديلات متنوعة ليرضي كل الأذواق، مشيرة إلى أن بعض الموديلات تشتمل على حزام لتسلط الضوء على الوسط، بينما تتألق موديلات أخرى بقصة أكبر من المقاس “Oversized” لتمنح المرأة إطلالة جريئة ومتحررة تعكس تفرد أسلوبها

وتكتفي بعض الموديلات بصف أزرار واحد فقط، بينما تزدان موديلات أخرى بصفين من الأزرار. ويعد المعطف الفرو من الموديلات الرائجة بقوة هذا الشتاء؛ حيث إنه يمنح المرأة إطلالة وثيرة.

- بالكاروه والأهداب

يزدان المعطف بالكاروه والأهداب ليمنح المرأة إطلالة متفردة تجمع بين المظهر الكلاسيكي الأنيق والطابع المتحرر الجريء على غرار الغرب الأمريكي المتوحش.

ويمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع تنورة جلدية متوسطة الطول وبلوزة حريرية وحذاء لوفر فخم، بينما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع سروال جينز وبلوزة تزدان بالكرانيش وحذاء ذي كعب متوسط الارتفاع.

كما يمكن أيضا الحصول على إطلالة رياضية من خلال تنسيق المعطف مع سروال رياضي وبلوفر من الكشمير ذي قصة واسعة مع حذاء رياضي.