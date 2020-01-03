استوحي إطلالتكِ في سهرات الشتاء من الفنانات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2020 04:42 مساءً - تكثر خلال فصل الشتاء السهرات والمناسبات الليلية وتحتار الكثير من السيدات في تحضيراتهنّ واختيار الملابس التي سيرتدينها في هذه المناسبات.. لذا نقدّم لكِ عزيزتي مجموعة من الاقتراحات والخيارات المستوحاة من اطلالات الفنانات، بحسب ما نشرنه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهن.

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تألقت ماغي بوغصن بفستان أحمر منفوش وحزام أسود عريض، وأكملت ملحقاته بالأسود، بينما اختارت كارلا حداد فستانًا أحمر قصيرًا مكشوف الصدر، ومصمّمًا بأكمام مرفوعة وأزرار، في حين اختارت كارلا في احتفالها مع عائلتها تنورة سوداء قصيرة وقميصًا أبيض لمظهر أكثر بساطة.

ماغي بوغصن

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كما تميزت ليال عبود بفستان أخضر قصير بأكمام طويلة زينته بجاكيت أحمر، وارتدت كارول سماحة فستانًا أسود قصيرًا مع بليزر أحمر، وأطلت هبة نور بفستان شتوي قصير يكسوه اللون الأحمر، مزين بالأبيض مع قبعة بابا نويل، أما ريا أبي راشد فنسقت تنورة واسعة باللون الأسود مع بلوفر أحمر، برسومات ملونة.

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النجمات بإطلالات شتوية



أما نوال الزغبي فتألقت ببنطال بني وبلوفر أسود، وتجملت يارا بفستان أسود وجورب طويل أسود، مع وشاح أحمر وحذاء باللون الأحمر، في حين اختلفت مايا دياب بفستانها الزهري الطويل المصمم بقصة ناعمة في الأكمام، وتزينت جويل بشورت أبيض مزين بالأحمر وبلوفر أحمر برسومات، فيما ظهرت نسرين طافش بفستان أحمر من الترتر صُمم بشكل ناعم وطويل، وأخيرًا تأنقت سيرين عبدالنور بفستان أحمر طويل بفتحة جانبية.

نوال الزغبي

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