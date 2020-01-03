أيّ ظل من الأصفر يلائم هذا الشتاء؟.. تعرفي إليه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2020 04:42 مساءً - قبل سنوات كان اللون الأصفر بعيدًا عن أزياء الشتاء، لكنّ الموضة تغيرت وأصبحت ألوان المواسم تُمزج لتُستلهم منها روح نابضة بالحياة.

خلال السنوات الماضية ظهر اللون الأصفر، وهو لون ربيعي، ضمن أزياء الخريف والشتاء، وكانت النساء تمِلنَ وحتى المصممين، إلى الظل الخردلي، وهو ظل داكن يناسب ألوان البشرة المختلفة، لكن هذا العام اختلف الأمر، وأصبح الظل المشرق الساطع من الأصفر، هو الأبرز والأنسب لموضة هذا العام.



الأصفر المستوحى من حلوى الكراميل



وهو درجة عميقة وغنية من الأصفر، صححي أنها ليست بلون الكراميل بالمعنى الحرفي، لكن ربما أطلق عليه صنّاع الموضة هذا التعبير، لما له من عمق ودفء يشبه حلوى الكراميل في ليال الشتاء الباردة.

قدمت دار الأزياء الإيطالية دولتشي أند غابانا، سترة طويلة من لون الأصفر الكراميل خلال تشكيلة خريف وشتاء 2019/2020 تزينت بأزرار سوداء كبيرة ومزودة بقبعة مطابقة.

كان هو الأصفر المستوحى من الكراميل هو اللون الذي فتح تشكيلة دار أزياء فيرساتشي Versace المرحة، مع مجموعة من السترات التي تجمع بين اللون الأصفر العميق واللذيذ، مع اللون الأسود والبني والشوكولاته.

يتميز هذا الظل من الأصفر أنه مناسب للسمروات و الشقروات على حد سواء، ما يجعله خيارًا آمنًا مع جميع ألوان البشرة.

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الأصفر المائل إلى البرتقالي لون الشتاء

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أما الظل الثاني من الأصفر والذي سيطر على ممشى عروض خريف وشتاء هذا العام، هو ظل داكن من الأصفر المائل إلى البرتقالي، يُعرّفه الخبراء باسم "الشيدر الداكنة" أو dark cheddar.

يمتد هذا اللون اللذيذ إلى لوحة ألوان خريف وشتاء 2019، ما يمنح الدفء. يمكن مزجه مع الأزرق ومع اللون الأحمر أيضًا.

لقد أحببنا هذا اللون لأنه ظهر على ممشى العروض في شكل أزياء من الجلد، الرائجة هذا العام، كما شاهدناه بستايل اللون الأحادي أو المونوكروم ضمن تشكيلة دور بارزة، مثل سالفاتور فيراغامو، وماكس مارا، ما يمنحكِ خيارات عديدة لاعتماده هذا الموسم.

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