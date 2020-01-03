عبايات فاشينيستا محجبات تخفي عيوب الجسم

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2020 04:42 مساءً - تحرص الفاشينيستا المحجبات على التميز دائماً باطلالتهن، لذلك اخترن العبايات الشرقية لتزيين اطلالاتهن على مدار اليوم.
ومن جهتنا رصدنا لكِ تشكيلة منوعة من أجمل الموديلات لتكون بمثابة الدليل الذي تتعرفي من خلاله على أبرز صيحات موضة 2020.
عبايات رمادية موضة الموسم
برزت هذا الموسم صيحة العبايات المصممة بدرجات الرمادي الرصين، نسقيها مع قميص وبنطال وطرحة من نفس اللون وأنتعلي حذاء أسود مدبب بكعب عالي واحملي حقيبة كتف بيضاء لإطلالة أنيقة تتوجهين بها إلى المكتب أو جربي تنسيق العباية الرمادية مع حذاء بلون صارخ كالأحمر أو بنغمة معدنية كالذهبي لتحولي اللوك إلى مسائي.
عبايات ملونة من وحي الفاشينيستا
انتقي عبايه بلون شتوي دافئ كالبرغندي المحمر ونسقيها على غرار الفاشينيستا فاطمة حسام مع فستان أبيض طويل وطرحة بلون متطابق مع لون العبايه وأنتعلي حذاء لامع لإطلالة فخمة تناسب حفلات العشاء أو السهرات مع الأصدقاء.
عبايات سوداء موضة 2020
لا خلاف على أن العبايات السوداء هى نجمة كل المواسم، لائميها مع فستان أخضر زمردي لتحصلي على لوك مناسب لسهرات موسم الأعياد على أن تكون حقيبتك باللون الأحمر، كما يمكنك ارتداؤها مع فستان أسود طويل غير ملاصق للجسم لقوام نحيف زيدي من طوله بإنتعال حذاء بمقدمة مدببة مع كعب عالي رفيع.
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