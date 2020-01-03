اكسسوارات عام ٢٠٢٠: حقائب الدلو وأحذية ضخمة وأطواق مبطنة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2020 04:42 مساءً - مع قرابة انتهاء العام حان الوقت للاطلاع على احدث صيحات الاكسسوارات، حقائب، احذية، ومجوهرات، خاصة وان هذه التفاصيل مسؤولة عن اناقة اطلالتك.

موضة هذا العام تضم اتجاهات مختلفة، لكنها تميل في كثير من الاحيان الى الاختيارات العملية التي توفر الراحة وتحقق الأناقة، فيما يلي نتناول اجمل اكسسوارات ٢٠٢٠.

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١- النعل الضخم

تعرف هذه الاحذية باسم الـ chunky boot وهو المزود بنعل ضخم بصيحة البلاتفورم التي كانت مميزة لحقبة السبعينات وعادت في التسعينات، ثم تصدرت موضة 2020.

تتميز هذه الأحذية أنها عصرية ومريحة، يمكن اعتمادها مع أي إطلالة مثل السكيني، أو الفساتين الشتوية القصيرة. كما أنها تعد خيار وسط بين الأحذية المسطحة التي لا تمد قامتكِ بطول، وبين الكعب العالي الذي لا يعد خيا عملي.

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2- حقائب الدلو

الحقيبة الطولية المستوحاة من تصميم الدلو ظهرت منذ عدة سنوات قريبة، لكنها وصلت إلى أقصى درجات الرواج خلال 2020، خاصة وأن تصميمها عصري وفي الوقت نفسه تساع كثير من الأغراض الشخصية، ما يعني أنها قطعة عملية.

ظهرت حقيبة الدلو على ضمن تشكيلت دور أزياء كبرى، مثل شانيل chanel، ولوي فيتون louis vuitton. ننصحكِ باقتناء هذه الحقيبة العصرية بألوان بعيدة عن الحيادية مثل الأزرق أو الأحمر أو البرتقالي الرائج هذا العام.

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3- السلاسل الذهبية الضخمة

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مثل نساء الثمانينات تماماً، تتلخص الأناقة هذا العام في عقد مصمم من حلقات كبيرة تلف الرقبة وتزينها بستايل عصري. ظهرت العقود الذهبية خصيصاً كقطعة مميزة لموضة 2020.

يمكنكِ تنسيق السلاسل الضخمة مع أقراط ذهبية بنفس النمط، أو الاكتفاء بها فقط دون الحاجة للأقراط.

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4- الأحزمة العريضة

خرجت الأحزمة الرفيعة من موضة 2020 لتحل محلها الأحزمة العريض بنمط دراماتيكي، خاصة تلك الأحزمة الطويلة التي تسمح بلفها أكثر من مرة حول الخصر.

أيضاً الأحزمة العريضة المزينة بشعار دور الأزياء المعدنية لتزين إطلالتكِ حتى وإن كانت بسيطة مثل فستان أسود أو قميص نسائي كلاسيكي.

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5- الأطواق المبطنة

ظهرت أطواق الشعر المبطنة العام الماضي، وربما توقع البعض أنها صيحة سريعاً ما ستختفي لكن يتضح من اتجاهات الموض في 2020 أنها ستكون أحد الإكسسوارات الأساسية لهذا العام، لذلك إذا لم تكوني قد اقتنيتِ طوقاً مبطاً بعد فعليكِ الإسراع باختيار النمط المناسب لكِ.

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