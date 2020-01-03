كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2020 04:42 مساءً - يعتبر السكارف من الاكسسوارات التي تميز لوك الشتاء وتمنح المرأة الدفء الذي تبحث عنه، لذا نعتبره من القطع الأساسية.

يمنح أسلوب تنسيق السكارف جميلاً للمرأة ويبعدها عن الستايل الكلاسيكي.



إن طرق ارتداء الكوفية عديدة ولا نهائية وليس هناك شروط معينة لإرتداءها، لكن مع المحجبات يختلف الأمر قليلا، حيث يستلزم الأمر منهن إرتدائها بطرق تتناسب مع لفة الطرحة الأساسية





طريقة تنسيق السكارف مع ملابس المحجبات



لف السكارف مع الحجاب فن، ولكنه ليس صعبا على الإطلاق فهو يعتمد على تنسيق ألوان الملابس مع بعضها، لذا ننصحك بالاتجاه إلى السكارف ذات الألوان الموحدة كالأسود والأبيض والرمادي لكي تتمكنين منتنسيقها مع ملابسك بكل سهولة.

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إن كنت تحبين تنسيق الألوان الزاهية كالأصفر والعنبي فاتجهي إليهم ولكن اختاري لفات حجاب وألوان للملابس هادئة ونسقي الإكسسوار مع ألوان السكارف الخاصة بك بجاذبية.

وسواء كنت تفضلين لف السكاف على رقبتك أو تتركينها منسدلة، فمهما كان اختيارك سيكون موفقا.

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