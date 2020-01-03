كيف تنسقين القبعات الشتوية مع الحجاب؟.. إليكِ أسلوب مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2020 04:42 مساءً - ظهرت موضة تنسيق القبعات مع الحجاب بالصيف الماضي بشكل كبير، استمرت معنا إلى شتاء هذا الموسم، باختيار القبعات الشتوية المختلفة، وتنسيقها بطريقة عصرية تناسب الحجاب وفكرة الاحتشام التي تعتمدها مدونات الموضة المحجبات.

إليكِ أكثر من طريقة عصرية لتنسيق الحجاب مع القبعات الشتوية من وحي مدونات الموضة المحجبات.





تنسيق قبعة البيري بطريقة مخملية من وحي الفاشينيستا لينا أسعد

تنسيق قبعة البيري بطريقة مخملية من وحي الفاشينيستا لينا أسعد





اعتمدت مدونة الموضة لينا أسعد على قبعة البيري الصوف باللون الأبيض، لتنسقها مع حجابها النود السومون، مع الجاكيت الفرو من جلد الخروف باللون الابيض الثلجي أيضًا، لاطلالة شبابية ومتكاملة، واعجبنا اختيارها للكسارف التارتان ليضف لمسة كاجوال للاطلالة.

تابعي المزيد: أزياء خريفية تناسب المحجبات من وحي الفاشينيستا ظهيرة





تنسيق القبعة الصوف من الفاشينيستا ظهيرة

تنسيق القبعة الصوف من الفاشينيستا ظهيرة





في المقابل اعتمدت الفاشينيستا ظهيرة على قبعة الآيس كاب الشتوية باللون الأسود، ونسقتها مع جاكيت فرو قصير، وتوب ملون كاجوال، حتى يناسب القبعة، ونسقت مع القبعة أقراط الأذن والسلاسل القصيرة، لاطلالة تناسب الصبايا المراهقات.

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سارة صبري تختار قبعة البيسبول

سارة صبري تختار قبعة البيسبول





سارة صبري كانت واحدة من أكثر مدونات الموضة اللاتي اعتمدن على القبعات مع الحجاب، وهذا الشتاء اختارت قبعة البسيبول مع البلوفر الكابيتشو الملون وبنطلون أسود وسنيكرز أبيض لاطلالة جنونية أكثر، وهذا اللوك مناسب أكثر لحركتكِ المختلفة خلال النهار.

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القبعة الأنثوية على طريقة صفية جودسون

القبعة الأنثوية على طريقة صفية جودسون





الفاشينيستا صوفيا جودسون اختارت القبعة الأنثوية من الجلد، ونسقتها بطريقة جريئة من دون الحجاب، مع الجاكيت الجينز الأسود، وقميص طويل وبنطلون أبيض ضيق.

بينما أعجبنا بوت الكاحل الأسود البسيط، وهذا الستايل يناسب كل الصبايا، والمميز به أنه لا يمنحكِ اطلالة أصغر سنًا.



بهذا الألبوم إليكِ مجموعة من تنسيقات مختلفة للحجاب مع القبعات الشتوية من وحي مدونات الموضة.

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