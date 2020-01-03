موضة أساور عريضة من الذهب الفاخر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2020 04:42 مساءً - لاطلالات مميزة ، ولإضافة لمسة المجوهرات العصرية الحديثة إلى جميع إطلالاتك، سواء كانت النهارية أو المسائية، يجب عليك اختيار الأساور العريضة بكل تأكيد.

Bvlgari



قرر المصممون هذا الموسم أن يولوا اهتماماً خاصاً بمعصم المرأة من خلال ابتكار أساور عريضة وبارزة، خصوصاُ لدى Boucheron، Chanel، Dior وغيرهم.



الـ Choker صيحة لا منافس لها

Buccellati

توجهي نحو التصميم الناعم الخالي من الأحجار الكريمة في حال كانت أزيائك تحتوي على طبعات وتطريزات متنوعة. أما اذا كانت أزيائك موحدة، فيمكنك أن تنوعي في شكل السوار ولا تخلطي أساور أخرى مع سوارك العريض، بل سلطي الأضواء عليه فقط.

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