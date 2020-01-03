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بِدَل رسميَّة وإطلالات شبابية على طريقة مطلق السلطان

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2020 04:42 مساءً - مطلق السلطان شاب سعودي استطاع أن يصل إلى أكبر شريحة من الناس بطريقته الكوميدية العفوية، ويعتبر واحدًا ممَّن أحسنوا استغلال وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة مميزة، سواء على الإنستجرام الذي تجاوز عدد متابعيه المليونين، والتيك توك والسناب شات كذلك.

وتميز مطلق بارتداء البِدَل الرسمية والأزياء الكاجوال الشبابية بتنسيقات مذهلة أنيقة يتبعها الكثير من الشباب، ونستعرض معكم اليوم أبرزها ..

بِدَل رسميَّة وإطلالات شبابية على طريقة مطلق السلطان
بِدَل رسميَّة وإطلالات شبابية على طريقة مطلق السلطان

من الأزياء الكاجوال يُفضّل مطلق التيشيرت الأبيض بأشكاله، والبلوزة السوداء، مع بناطيل جينز ممزقة باللون الأسود، أو البنطال الزيتي الرياضي والأسود، ويُفضّل ارتداء الجاكيت الأسود بأنواعه كالطويل الشبابي، والأحذية باللونين الأسود والأبيض، ويزين مظهره بالكاب الأسود أو القبعة، مع الساعات والنظارات السوداء والذهبية.

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بِدَل رسميَّة وإطلالات شبابية على طريقة مطلق السلطان
بِدَل رسميَّة وإطلالات شبابية على طريقة مطلق السلطان

أما البِدَل الرسمية فظهر بعدة بِدَل عصرية بألوان مميزة ومختلفة، منها جاكيت كاروهات أزرق نسَّقه مع قميص أزرق، وبنطال وجاكيت باللون الأبيض مع قميص أزرق بنقوش، كما اختار قميصًا أبيضَ مع جاكيت رمادي بخطوط وبنطال رمادي، وفي إطلالة أخرى جمع بين الأبيض والأسود والعنابي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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