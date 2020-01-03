كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2020 04:42 مساءً - مطلق السلطان شاب سعودي استطاع أن يصل إلى أكبر شريحة من الناس بطريقته الكوميدية العفوية، ويعتبر واحدًا ممَّن أحسنوا استغلال وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة مميزة، سواء على الإنستجرام الذي تجاوز عدد متابعيه المليونين، والتيك توك والسناب شات كذلك.



وتميز مطلق بارتداء البِدَل الرسمية والأزياء الكاجوال الشبابية بتنسيقات مذهلة أنيقة يتبعها الكثير من الشباب، ونستعرض معكم اليوم أبرزها ..

بِدَل رسميَّة وإطلالات شبابية على طريقة مطلق السلطان

من الأزياء الكاجوال يُفضّل مطلق التيشيرت الأبيض بأشكاله، والبلوزة السوداء، مع بناطيل جينز ممزقة باللون الأسود، أو البنطال الزيتي الرياضي والأسود، ويُفضّل ارتداء الجاكيت الأسود بأنواعه كالطويل الشبابي، والأحذية الرياضية باللونين الأسود والأبيض، ويزين مظهره بالكاب الأسود أو القبعة، مع الساعات والنظارات السوداء والذهبية.

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بِدَل رسميَّة وإطلالات شبابية على طريقة مطلق السلطان

أما البِدَل الرسمية فظهر بعدة بِدَل عصرية بألوان مميزة ومختلفة، منها جاكيت كاروهات أزرق نسَّقه مع قميص أزرق، وبنطال وجاكيت باللون الأبيض مع قميص أزرق بنقوش، كما اختار قميصًا أبيضَ مع جاكيت رمادي بخطوط وبنطال رمادي، وفي إطلالة أخرى جمع بين الأبيض والأسود والعنابي.

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