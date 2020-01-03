طريقة وضع مكياج جذاب خلال النهار

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2020 04:42 مساءً - يهدف مكياج النهار إلى إخفاء عيوب البشرة ومنحها مظهراً مشرقاً ومتألقاً مع الحفاظ على بساطة الإطلالة. لذا يكون الأسلوب المعتمد لتطبيق مكياج النهار أسلوباً بسيطاً كما تكون المستحضرات المستخدمة، سواء من ناحية التركيبة أو الألوان، خفيفة وناعمة.

في ما يأتي، أبرز خطوات طريقة وضع مكياج جذاب للنهار.



الخطوة الأولى: روتين الصباح لتحضير البشرة



• أولى الخطوات التي عليك اتباعها في مكياج النهار هي تحضير البشرة جيداً. اغسلي وجهك في الصباح باستخدام غسول بتركيبة تناسب نوع بشرتك. اختاري تركيبة الكريم أو الحليب للبشرة الجافة، وتركيبة الجل أو الرغوة للبشرة الدهنية. وبعد التأكد من تنظيف بشرتك وإزالة الشوائب عنها، امسحيها بواسطة قطنة مبلّلة بالتونيك لإتمام عملية تنظيفها وتحضيرها لاستقبال الكريم.

• قبل تطبيق المكياج عليك أن ترطّبي بشرتك باستخدام كريم نهار يحتوي على مكوّنات مغذّية وعامل وقاية من أشعة الشمس يحميها من أضرارها. اختاري كريم بتركيبة سميكة لترطيب البشرة الجافة، أو الكريم- الجل بالتركيبة الخفيفة إذا كانت بشرتك دهنية.

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الخطوة الثانية: أساس مكياج النهار

البرايمر المرطّب



• استخدمي البرايمر المرطّب أو ذات التركيبة المشرقة كأساس لبشرتك. يساعد البرايمر على تثبيت المكياج وحمايته من السيلان، كما يزيد من توهّج بشرتك ويجعل المكياج يبدو متناغماً أكثر.

• لمكياج النهار أنت بحاجة إلى تركيبات ناعمة وخفيفة. اختاري كريم أساس قريب من لون بشرتك، يخفي عيوبها دون أن يترك طبقة سميكة عليها. كما بإمكانك أن تتخلي نهائياً عن كريم الأساس وأن تستخدمي البودرة المضغوطة التي توحّد لون بشرتك بأسلوب ناعم وطبيعي.

• يمكنك أن تستخدمي القليل من الهايلايتر لإضفاء لمسة إشراق على مكياجك. امزجي القليل منه مع البلاش للحصول على مكياج مشرق وطبيعي في الوقت نفسه.

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الخطوة الثالثة: تطبيق مكياج العيون

مكياج العيون



• ليس من الضروري أبداً أن تطبّقي الظلال على عينيك في مكياج النهار، بل يمكنك الاكتفاء بقلم الكحل والماسكرا. أما إذا كنت ترغبين في وضع الظلال، يمكنك أن تعتمدي صيحة الظل الواحد شرط أن تختاريه بدرجات ناعمة كالبيج والزهري والأزرق.. وأن تتجنّبي الظلال الداكنة التي تمنحك مكياج عيون دخاني يليق بالسهرات.

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الخطوة الرابعة: أحمر الشفاه

أحمر الشفاه



• قد تُسحرك درجات الألوان الداكنة التي قدّمتها العلامات التجارية لهذا الموسم الشتوي، ولكن اختيار اللون المناسب لأحمر الشفاه الذي سيزيّن مكياجك في النهار يجب أن يكون ذكياً. اختاري من الدرجات الفاتحة كالبيج والزهري-الخشبي، واتركي الدرجات الداكنة لأمسياتك وسهراتك كي لا تبدو إطلالتك في النهار صاخبة.

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