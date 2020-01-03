أفضل ماسك للشعر المصبوغ من الوصفات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2020 04:42 مساءً - الشعر المصبوغ يحتاج الى تطبيق كماسكات باستمرار من اجل الحفاظ على ليونته وصحته ولمعيته. ومعلوم ان السيدة تتجّه إلى تغيير لون شعرها إما رغبة منها في تجديد إطلالتها ومواكبة الصيحات الرائجة في عالم تلوين الشعر، وإما بهدف إخفاء الشعر الأبيض أو ما يُعرف بالشيب.

وفي الحالتين، يتعرّض الشعر للكثير من العوامل التي تؤثر في صحّته ونضارته، إذ أن الصبغة، بما تحتويه من مواد كيمائية ومكوّنات قاسية على فروة الرأس، تتسبّب بـ جفاف الشعر وتساقطه، بالإضافة إلى فقدانه مظهره اللامع الطبيعي. ومن هنا، تأتي الحاجة إلى العناية بالشعر المصبوغ وإخضاعه لروتين عناية مكثّف، يعزّز صحّته ويحميه من أضرار تلوينه.



أفضل ماسك للشعر المصبوغ



ماسك الأفوكادو وزيت جوز الهند

ماسك الأفوكادو وزيت جوز الهند



يحتوي الأفوكادو على دهون صحيّة وفيتامينات ترطّب الشعر من جذوره، كما يساعد زيت جوز الهند بفضل خصائصه المضادة للميكروبات وغناه بالأحماض الدهنية على تغذيته وتعزيز نموّه.



لتحضير هذا الماسك، أنت بحاجة إلى المكونات الآتية:

• حبّة ناضجة جدا من الأفوكادو

• ربع كوب من زيت جوز الهند



طريقة التحضير :

1. في وعاء نظيف، اهرسي ثمرة الافوكادو.

2. أضيفي اليها زيت جوز الهند.

3. طبقي المزيج على شعر نظيف ومبلّل. اتركي الشعر منقوعاً لمدة نصف ساعة قبل غسله جيداً بشامبو ذات تركيبة ناعمة.

4. كرري الماسك مرة أسبوعيًّا.

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ماسك المايونيز وزيت السمسم

ماسك المايونيز وزيت السمسم



يحتوي المايونيز على البروتينات والزيوت الطبيعية التي تساعد في ترطيب الشعر وتغذيته. أما زيت السمسم فهو غنيّ بالأحماض الدهنية التي تساعد في ترميم الشعر التالف وتغذيته من جذوره.



لتحضير هذا الماسك، أنت بحاجة إلى المكونات الآتية:

• ملعقتان من المايونيز.

• ملعقتان من زيت السمسم.



طريقة التحضير:

1. في وعاء نظيف، امزجي المكونين معا.

2. وزّعي المزيج على شعر نظيف وناشف واتركيه منقوعاً لمدة ساعة كاملة.

3. اشطفي شعرك بالماء الفاتر والشامبو أو الصابون البلدي.



ملاحظة: يمكنك أن تضيفي ملعقتين من زيت الزيتون إلى المزيج للحصول على نتائج أفضل.

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ماسك البيض والزبادي

ماسك البيض والزبادي



البيض غنيّ بالبروتينات والزبادي غنيّ بالأحماض والزنك والفيتامين B، لذا فإن مزج هذين المكوّنين معاً يمنحك قناعاً مغذياً للشعر يحميه من التلف والتساقط.

لتحضير هذا الماسك، أنت بحاجة إلى المكونات الآتية:

• ملعقتان من الزبادي.

• صفار بيضة واحدة.

• ملعقتان من زيت الزيتون.



طريقة التحضير:

1. في وعاء نظيف، امزجي المكونات معا.

2. ضعي المزيج على شعرك لمدة نصف ساعة.

3. اغسلي شعرك بالشامبو ذات التركيبة الناعمة.

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ماسك البيض والليمون

ماسك البيض والليمون



كما سبق أن ذكرنا، فإن البيض غنيّ بالبروتينات التي تغذي الشعر من جذوره حتى أطرافه. أما الليمون، فهو يحتوي على فيتامينات تنشّط الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي تساعد في عملية نموّه بشكل صحيّ وسريع.

لتحضير هذا الماسك، يلزمك:

• صفار بيضة واحدة.

• ربع كوب من عصير الليمون.



طريقة التحضير:

1. في وعاء نظيف، امزجي المكونات معا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

2. ضعي المزيج على شعرك لمدة نصف ساعة.

3. اغسلي شعرك جيداً بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة.

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