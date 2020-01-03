بملابس بابا نويل.. زوجة حمدي الميرغني تنشر صورة طفلتها

شاركت الفنانة إسراء عبدالفتاح، زوجة الفنان حمدي الميرغني، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام"، صورتها مع طفلتها الأولى "تمارا" التي أنجبلتها قبل أشهر قليلة.

ونشرت "إسراء"، صورتها مع طفلتها التي ارتدت زي "بابا نويل"، بمناسبة احتفالات العام الجديد، فيما حرصت الفنانة الشابة على عدم إظهار ملامحها.

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وعلقت "إسراء" على الصورة قائلة: "أتمنى لكي عامًا سعيدًا يا تمارا"، وتلقت العديد من تعليقات أصدقائها الفنانين منهم الفنانة بدرية طلبة التي علقت قائلة: "ما شاء الله"، بالإضافة إلى تعليقات المتابعين: "تمارا العسولة" "تبارك الله ربنا يخليهالك".

وكانت الفنانة إسراء عبدالفتاح، شاركت مؤخرًا في فيلم "خيال مآته"، وهو من بطولة الفنان أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد.