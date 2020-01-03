فيديو.. شقيقة نجوى قاسم تروي تفاصيل لحظاتها الأخيرة

تحدثت نسرين قاسم، شقيقة المذيعة والإعلامية نجوى قاسم، لقناة "الجديد" اللبنانية، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شقيقتها الراحلة، وقالت إنها كانت تنوي الانتقال من بيتها في دبي إلى بيت جديد.

وأوضحت "نسرين"، أن ابنتها تعمل مع شقيقتها الراحلة في نفس القناة "العربية"، وسافروا جميعا إلى دبي للاحتفال بالعام الجديد، ومساعدتها في الانتقال، حيث كانت الإعلامية الراحلة تنوي تسليم مفتاح شقتها القديمة للشركة، ودخلت نجوى قاسم بعد السهرة لتنام، وسمعت شقيقتها الأخرى صوت المنبه في الصباح دون أن يطفئه أحد.

وذهبت شقيقة نجوى الأخرى لتطمئن عليها، لكنها وجدتها قد تعرضت لسكتة قلبية فهي طبيبة، حيث تقول نسرين، "اختي طبيبة وعرفت أن نجوى خلاص ساقعة، ومكنش في أي حاجة بكل بساطة نامت مقامتش".

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وأكملت شقيقة الإعلامية الراحلة، أنها في لحظاتها الأخيرة كانت سعيدة للغاية بتجمع أشقائها معها، وبالانتقال للبيت الجديد، "مشتكتش من أي حاجة، وكانت مبسوطة وكله عادي، أنا مش مصدقة ولا مستوعبين لحد دلوقتي".

وأكدت أن جنازتها غدا من لبنان، وطلبت من كل محبيها الدعاء لها، والترحم عليها وتذكرها بالخير.