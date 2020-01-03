تعليقات المعجبين على صورة أوس أوس وزوجته مع محمد صلاح: لعبت وارتاحت

نشر نجم مسرح مصر، الفنان محمد أسامة، "أوس أوس" صورة له خلال تواجده هو وزوجته في إنجلترا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر معه في الصورة بالإضافة إلى زوجته، نجم منتخب مصر العالمي، ونادي ليفربول محمد صلاح، وكانوا فيما يبدو داخل مقهى، ملحق باستاد انفيلد بإنجلترا.

وكتب "أوس أوس"، في تعليقه على الصورة، "الملك المصري محمد صلاح".

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وتفاعل عدد كبير من متابعي وجمهور أوس أوس معه عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "لعبت وارتاحت"، و"والعة محمد صلاح"، و"ايوة بقى كنت متاكد انك هتروح الماتش".

ويحرص الممثل الكوميدي وأحد نجوم مسرح مصر، "أوس أوس"، دوما على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصور مع زوجته، كما يحرص على الاحتفال بالمناسبات الأسربة معها عبر "السوشيال ميديا".