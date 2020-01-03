الامارات | حادث فتاة المنصورة.. الشرطة المصرية تتحرك بعد الفيديو الصادم

شكرا لقرائتكم خبر عن حادث فتاة المنصورة.. الشرطة المصرية تتحرك بعد الفيديو الصادم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت الشرطة المصرية سبعة أشخاص متهمين بالتحرش بفتاة عشرينية أثناء سيرها في الشارع بمدينة المنصورة في دلتا النيل، حسب بيان وزارة الداخلية أمس، وبعد تداول فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي للواقعة.

ومنذ الأربعاء الماضي يتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات قصيرة لفتاة شابة تصرخ فيما يحاول تجمع من الشباب التحرش بها في الشارع، بينما يحاول شخصان إنقاذها بإدخالها في سيارة للابتعاد عن الحشد.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها «أمكن تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها طالبة (20 عاماً) مقيمة بمدينة المنصورة (..) أثناء سيرها بشارع الجمهورية تعرض لها بعض الصبية والشباب بالقول وتصويرهم بالهواتف المحمولة فتدخل بعض المارة في محاولة لمنعهم، الأمر الذي أدى لحدوث مشادة».

وأضافت «توصلت جهود البحث إلى تحديد شخصية بعض المتهمين عدد سبعة (..) بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة».

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