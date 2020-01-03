"من غير ما تقسو على نفسك".. 7 عادات بسيطة لفقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هيثم الشيخ

عادات بسيطة يمكن أن يمارسها الشخص عند رغبته في فقدان الوزن الزائد، إذ خسر المشاركون في دراسة حول أهمية النظام الغذائي والوجبات الروتينية في المتوسط 3.1 كيلوجرام بعد 12 أسبوعًا بهذه العادات، الأهم من ذلك أنها قللت من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

نحن جميعا بحاجة إلى اتباع روتين الأكل والتمسك بالعادات الصحية، دون الحاجة إلى قصر أنفسنا على نوع معين من الطعام، لذا جمعنا لكم 8 عادات بسيطة تساعدك على التحكم في وزنك دون التشديد على نفسك، وفقا لموقع "برايت سايد" الأمريكي.

1. شرب 9 أكواب من الماء يوميا

يجب أن تشرب كوبًا من الماء قبل 30 دقيقة من وجباتك، إذ أظهرت إحدى الأبحاث التي أجريت أن هذا يزيد من فقدان الوزن بنسبة 44 ٪ على مدى 3 أشهر.

ثانياً، يوصى بتناول 12 إلى 13 كوبًا من الماء للرجال و9 أكواب للنساء في اليوم، هذه العادة تبقيك رطبًا وتساعدك على التخلص من السموم التي تعد أعدائنا عند محاولة إنقاص وزنك، كما تجعلك تشعر بأنك أقل جوعًا.

2. الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو والبروكلي والتفاح والجزر على الألياف القابلة للذوبان، ما تقلل من خطر مرض السكري وأمراض القلب، ووجدت دراسة أنه لكل زيادة في 10 جرامات من هذا الألياف، تقل نسبة الدهون في جسمك بنسبة 3.7 ٪. يوصى باستخدام 25-38 جرامًا يوميًا.

3. الجلوس بعيدا عن الطعام المعروض في المطاعم

يبدو الأمر بسيطًا، لكن الكثير منا ربما لا يمارس هذا. إذا كنت ستجلس أمام كعكة جميلة لفترة طويلة، فإن رغبتك في الحصول عليها ستزداد. من الأفضل الجلوس في مطعم أو مقهى حتى لا تطل على صفوف لا نهاية لها من المواد الغذائية اللذيذة.

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4. الحصول على ما يكفي من فيتامين D

ضوء الشمس له تأثير إيجابي على فقدان الوزن، يحدث هذا بسبب فيتامين (د). وأظهرت دراسة أنه بعد اتباع 4،599 امرأة لمدة 4 سنوات، ترتبط المستويات الأعلى من هذا الفيتامين إلى فقدان الوزن.

في حال إذا لم تحصل على ما يكفي من ضوء الشمس، يمكنك البدء في استخدام المكملات الغذائية، وإلا فإن الجلوس في الخارج لمدة 10-15 دقيقة كل صباح يمكن أن يكون فعالًا جدًا.

5. تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة في الوجبة

من أجل تجنب الإفراط في تناول الطعام، من الأفضل أن تحصل على أجزاء صغيرة من الأطعمة المختلفة لتناول وجبة متنوعة.

6. لا تشرب الشاي مع الحليب.

ربما تناولنا العشاء، لكننا ما زلنا نشعر بالجوع قبل الذهاب إلى الفراش، لذا يفضل البعض منا تناول بعض الشاي مع الحليب لتقليل شهيتنا في الليل، لكن وفقًا للعلم، هذه ليست فكرة جيدة.

يقول الباحثون إن الشاي يحتوي على مستويات عالية من المركبات التي تساعد على تقليل الدهون، فتقوم البروتينات الموجودة في لبن الأبقار بإلغاء هذه القدرة على مكافحة الدهون في الشاي. لذا، إذا كنت بحاجة إلى قتل هذا الشعور، فما عليك سوى تناول كوب من الشاي بدون حليب.

7. تقسيم الوجبات الرئيسية مع شخص آخر

يعد تقسيم الوجبات الرئيسية مع صديقك أو شريكك حيلة جيدة عندما تحاول تناول أجزاء أصغر. فقط اطلب وجبة واحدة لكلا منكما واطلب لوحين صغيرين إضافيين. بعد الانتهاء من الطبق الرئيسي، لن تشعر بالذنب تجاه الاستمتاع بحلوى لطيفة.