من المطبخ الشعبي| طريقة تحضير طبق "الويكه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : أميرة حلمي

تتميز مصر بكثرة الأكلات الشعبية لدرجة أن لكل محافظة عددًا من الأكلات التي تميزها عن غيرها، وفي بعض الأحيان تختلف هذه الأطعمة من مدينة إلى أخرى على حسب عادات وتقاليد موروثة لأهاليها.. لايف ستايل الخليج 365 يصحبكم في جولة داخل مطبخ مصر الشعبي في حلقات، واليوم موعدنا مع وجبة "الويكه" للشيف نجلاء الشربيني:

هي أكلة مصرية قديمة يتميز بها صعيد مصر.

أولًا - المقادير:

- بامية مقطعة حلقات

- كزبرة ناشفة

- مرقة لحمة (شوربة)

- ثوم

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- طماطم

- سمنة

- ملح

- فلفل أسود

ثانيًا - طريقة التحضير:

يتم وضع البامية المقطعة حلقات في الشوربة على النار، وتركها لتغلي لمدة عشر دقائق. ثم بعد غليان البامية على النار يتم ضربها في الخلاط، إذا لم يكن لديكي المفراك الصعيدي.

ويتم تجهيز الطشة "سمنة وثوم وكزبرة ناشفة وطماطم مقطعة"، ثم قومي بوضع الطشة على البامية، وتقليبها جيداً.. الآن أصبح لديكي طبق ويكه جاهز للتقديم ليؤكل بالخبز.