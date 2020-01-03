كيف يؤثر نقص أوميجا 3 على الصحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم حسن
يتسبب نقص اوميجا 3 في ضعف المناعة، ويهدد الفرد بمضاعفات صحية خطيرة، تصل للسكتات الدماغية، والنوبات القلبية، وتلف الأعصاب، وتجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بانسداد الشرايين.
وبما أن أحماض أوميجا 3 تساهم في تعزيز المناعة، وتحسين مرونة الشرايين، فنقصها يؤثر على أغلب أجهزة الجسم، وللتعرف على التفاصيل اضغط هنا.
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