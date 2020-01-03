من تلحينها.. سمية الخشاب تطرح أغنيتها الجديدة لكل امرأة عربية

قاربت الفنانة سمية الخشاب على الانتهاء من تجهيز أغنية جديدة "سينجل"، لطرحها قريبا في الأسواق، بعنوان "عربية أنا"، حيث تقوم بتصورها حاليا "فيديو كليب".

وتحدثت سمية الخشاب، خلال لقائها في برنامج "MBC Trending"، الذي يذاع عبر فضائية "MBC"، إنها تهدي تلك الأغنية لكل سيدة عربية.

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وأكملت "الخشاب" خلال اللقاء الذي نشرته صفحة البرنامج على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "دي هدية مني لكل امرأة عربية بقولها انتي حاجة كبيرة أوي، وجودك شيء مهم جدا، لولا الوجود ده مكنش يبقى في حياة".

وأكملت، "المرأة العربية عندها إنجازات، ولها تواجد وطموحات وأحلام، وعشان كدة لازم نبرز دورها"، والأغنية من ألحان سمية الخشاب.

وتأتي تلك الأغنية بعد "بتستقوى"، والتي دعمت فيها سمية الخشاب، المراة المعنفة، والتي طرحتها على خلفية تجربة شخصية لها، حيث تحدثت عن عنف أسري كان بينها وبين الفنان أحمد سعد بعد فترة زواج قصيرة.