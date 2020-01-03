تعرفي على إطلالات النجمات العربيات في رأس السنة منهن يارا بثوب أسود طويل

شاركت النجمات العربيات كالعادة باستقبال العام الجديد مع جمهورهن في حفلات أقيمت بأنحاء مختلفة من العالم العربي، وقد بدت إطلالاتهن متألقة بهذه المناسبة، فمن كانت الأكثر أناقة من بينهن في استقبال 2020؟و تألقت يارا خلال حفل أحيته في الأردن بثوب أسود طويل تزيّن بالتطريز الغني. وقد اختارته من La Bourgeoisie ونسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Azargems.

اختارت مايا دياب إطلالة لافتة بالأحمر لاستقبال العام الجديد في مصر. وارتدت للمناسبة ثوباً من الباييت حمل توقيع مصممها المفضل نيكولا جبران، نسّقته مع حذاء باللون نفسه.وبدت شمس الأغنية نجوى كرم مشرقة خلال حفلها الذي أحيته في الإمارات. وقد ارتدت للمناسبة ثوباً أبيض عاري الكتفين تزيّن بالبريق وحمل توقيع دار Rami Kadi. وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من دار Gerard Tufenkjian.

أحيت النجمة سيرين عبد النور حفلاً فنياً في مصر. وقد تألقت للمناسبة بثوب فضيّ ضيّق وعاري الكتفين تميّز بفتحة طويلة عند الساق. وقد نسقته مع صندل فضي.واختارت النجمة نانسي عجرم إطلالة معدنيّة في حل استقبال العام 2020 الذي أحيته في إمارة أبوظبي. حملت إطلالة نانسي توقيع علامة Maria Lucia Hohan. وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة وقصة شعر جديدة.

خلال حفلها الذي أحيته في القاهرة، تألقت النجمة نيكول سابا بثوب فضي رافقه "كاب" طويل مصنوع من الشراريب. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Designed Couture.وأحيت النجمة هيفا وهبي حفلاً في مصر ظهرت خلاله بالشعر الأشقر وبإطلالتين غلب على أحدهما اللون البيج الهادئ، فيما تزيّنت الإطلالة الأخرى باللون الأخضر الصارخ والبرّاق.

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