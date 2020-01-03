رضوى الشربيني لجمهورها: "كل ثانية وضيقة وأنتي طيبة يا حبيبتي"

هنأت الإعلامية رضوي الشربيني جمهورها مع بداية عام 2020: "كل ثانية وكل لحظة وكل ضيقة وكل يوم، كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي 2020".

وقالت "الشربيني" خلال تقديمها لبرنامجها "هي وبس" والمذاع على فضائية "CBC سفرة"، إنها لم تكن متفائلة ببداية العام الجديد، ولكنها وبعدما تحدثت مع أحد أصدقائها والذين أكدوا لها ضرورة التفاؤل في كل مناحي الحياة: "الدعاء والإلحاح فيه والسعي ضروري لانقضاء الحاجة.. اسعى يا عبد وأنا أسعى معاك".

وأضافت أن عام 2020 هي عام الإصرار في كل الأيام: "حطي هدف قدام عنيكي وأسعى فيه في الدنيا ومدي إيدك وقولي يا رب علشان يحصل، ومش مرة ولا اتنين، لا ألف"، متابعة: "خلينا نبتدي 2020 بالدعاء والإصرار والإلحاح، لحي على ربنا وخلي عندك إصرار رهيب أنه في السنة دي هنفذ الهدف الفلاني".